信号部分
信号 / MetaTrader 5 / COPY 22 XP AP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 12%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 964
盈利交易:
2 159 (54.46%)
亏损交易:
1 805 (45.53%)
最好交易:
1 700.00 BRL
最差交易:
-1 344.00 BRL
毛利:
326 993.00 BRL (549 703 pips)
毛利亏损:
-296 470.00 BRL (509 938 pips)
最大连续赢利:
28 (2 280.00 BRL)
最大连续盈利:
4 420.00 BRL (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
25.20%
最大入金加载:
1.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
147
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.46
长期交易:
2 004 (50.55%)
短期交易:
1 960 (49.45%)
利润因子:
1.10
预期回报:
7.70 BRL
平均利润:
151.46 BRL
平均损失:
-164.25 BRL
最大连续失误:
12 (-4 959.00 BRL)
最大连续亏损:
-4 959.00 BRL (12)
每月增长:
2.82%
年度预测:
34.20%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 661.00 BRL
最大值:
12 427.00 BRL (4.77%)
相对跌幅:
结余:
4.74% (12 347.00 BRL)
净值:
0.81% (2 285.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 1257
WINQ25 924
WINV25 919
WINM25 717
WING26 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 11K
WINQ25 -2.1K
WINV25 5.2K
WINM25 532
WING26 -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 31K
WINQ25 -20K
WINV25 27K
WINM25 12K
WING26 -9.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 700.00 BRL
最差交易: -1 344 BRL
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +2 280.00 BRL
最大连续亏损: -4 959.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
COPY 22 XP AP
每月100 USD
12%
0
0
USD
288K
BRL
33
99%
3 964
54%
25%
1.10
7.70
BRL
5%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载