交易:
3 964
盈利交易:
2 159 (54.46%)
亏损交易:
1 805 (45.53%)
最好交易:
1 700.00 BRL
最差交易:
-1 344.00 BRL
毛利:
326 993.00 BRL (549 703 pips)
毛利亏损:
-296 470.00 BRL (509 938 pips)
最大连续赢利:
28 (2 280.00 BRL)
最大连续盈利:
4 420.00 BRL (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
25.20%
最大入金加载:
1.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
147
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.46
长期交易:
2 004 (50.55%)
短期交易:
1 960 (49.45%)
利润因子:
1.10
预期回报:
7.70 BRL
平均利润:
151.46 BRL
平均损失:
-164.25 BRL
最大连续失误:
12 (-4 959.00 BRL)
最大连续亏损:
-4 959.00 BRL (12)
每月增长:
2.82%
年度预测:
34.20%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 661.00 BRL
最大值:
12 427.00 BRL (4.77%)
相对跌幅:
结余:
4.74% (12 347.00 BRL)
净值:
0.81% (2 285.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1257
|WINQ25
|924
|WINV25
|919
|WINM25
|717
|WING26
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|11K
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|5.2K
|WINM25
|532
|WING26
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|31K
|WINQ25
|-20K
|WINV25
|27K
|WINM25
|12K
|WING26
|-9.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
