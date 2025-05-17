- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 971
Gewinntrades:
2 163 (54.46%)
Verlusttrades:
1 808 (45.53%)
Bester Trade:
1 700.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 344.00 BRL
Bruttoprofit:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
Bruttoverlust:
-297 275.00 BRL (510 513 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (2 280.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 420.00 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
25.20%
Max deposit load:
1.26%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.41
Long-Positionen:
2 007 (50.54%)
Short-Positionen:
1 964 (49.46%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
7.54 BRL
Durchschnittlicher Profit:
151.28 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-164.42 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-4 959.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 959.00 BRL (12)
Wachstum pro Monat :
1.34%
Jahresprognose:
16.30%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 661.00 BRL
Maximaler:
12 427.00 BRL (4.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.74% (12 347.00 BRL)
Kapital:
0.81% (2 285.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1257
|WINQ25
|924
|WINV25
|919
|WINM25
|717
|WING26
|154
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|11K
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|5.2K
|WINM25
|532
|WING26
|-1.8K
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|31K
|WINQ25
|-20K
|WINV25
|27K
|WINM25
|12K
|WING26
|-10K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 700.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 344 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 280.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 959.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Keine Bewertungen
