Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 971
Gewinntrades:
2 163 (54.46%)
Verlusttrades:
1 808 (45.53%)
Bester Trade:
1 700.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 344.00 BRL
Bruttoprofit:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
Bruttoverlust:
-297 275.00 BRL (510 513 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (2 280.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 420.00 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
25.20%
Max deposit load:
1.26%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.41
Long-Positionen:
2 007 (50.54%)
Short-Positionen:
1 964 (49.46%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
7.54 BRL
Durchschnittlicher Profit:
151.28 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-164.42 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-4 959.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 959.00 BRL (12)
Wachstum pro Monat :
1.34%
Jahresprognose:
16.30%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 661.00 BRL
Maximaler:
12 427.00 BRL (4.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.74% (12 347.00 BRL)
Kapital:
0.81% (2 285.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 1257
WINQ25 924
WINV25 919
WINM25 717
WING26 154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 11K
WINQ25 -2.1K
WINV25 5.2K
WINM25 532
WING26 -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 31K
WINQ25 -20K
WINV25 27K
WINM25 12K
WING26 -10K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 700.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 344 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 280.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 959.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Keine Bewertungen
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
