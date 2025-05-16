SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Revolution
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 648
Kârla kapanan işlemler:
930 (56.43%)
Zararla kapanan işlemler:
718 (43.57%)
En iyi işlem:
424.41 USD
En kötü işlem:
-837.50 USD
Brüt kâr:
21 395.15 USD (2 772 065 pips)
Brüt zarar:
-21 946.97 USD (2 784 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (11.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
781.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.72%
Maks. mevduat yükü:
88.77%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
1 260 (76.46%)
Satış işlemleri:
388 (23.54%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
23.01 USD
Ortalama zarar:
-30.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-827.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-837.50 USD (1)
Aylık büyüme:
-17.80%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 674.34 USD
Maksimum:
2 303.24 USD (84.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.83% (2 274.96 USD)
Varlığa göre:
11.47% (372.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 277
US500 272
AUDUSD 268
EURUSD 224
XAUUSD 192
US30 103
TSLA.NAS 53
DE40 43
USTEC 39
DAVE.NAS 32
XAGUSD 23
ZM.NAS 16
BTCUSD 15
BABA.NYSE 14
RBLX.NYSE 14
GBPUSD 8
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
NVDA.NAS 5
AMZN.NAS 4
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
MSFT.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
AAPL.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 923
US500 1.1K
AUDUSD 123
EURUSD -877
XAUUSD -791
US30 39
TSLA.NAS 233
DE40 299
USTEC 210
DAVE.NAS 565
XAGUSD -172
ZM.NAS -278
BTCUSD -165
BABA.NYSE 265
RBLX.NYSE -196
GBPUSD -356
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
NVDA.NAS -190
AMZN.NAS -171
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
MSFT.NAS -54
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
AAPL.NAS 98
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 12K
US500 60K
AUDUSD 6.3K
EURUSD 1.3K
XAUUSD 19K
US30 -92K
TSLA.NAS 6.5K
DE40 239K
USTEC 27K
DAVE.NAS 149K
XAGUSD -9.8K
ZM.NAS -9.8K
BTCUSD -291K
BABA.NYSE 2.4K
RBLX.NYSE -26K
GBPUSD -99
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
NVDA.NAS -2.2K
AMZN.NAS -27K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
MSFT.NAS -3.1K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
AAPL.NAS 15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +424.41 USD
En kötü işlem: -838 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -827.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 667
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.83 × 901
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
134 daha fazla...
EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

İnceleme yok
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
