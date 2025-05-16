SignauxSections
EA Revolution
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 648
Bénéfice trades:
930 (56.43%)
Perte trades:
718 (43.57%)
Meilleure transaction:
424.41 USD
Pire transaction:
-837.50 USD
Bénéfice brut:
21 395.15 USD (2 772 065 pips)
Perte brute:
-21 946.97 USD (2 784 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (11.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
781.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.72%
Charge de dépôt maximale:
88.77%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
1 260 (76.46%)
Courts trades:
388 (23.54%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.33 USD
Bénéfice moyen:
23.01 USD
Perte moyenne:
-30.57 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-827.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-837.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
-17.80%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 674.34 USD
Maximal:
2 303.24 USD (84.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.83% (2 274.96 USD)
Par fonds propres:
11.47% (372.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 277
US500 272
AUDUSD 268
EURUSD 224
XAUUSD 192
US30 103
TSLA.NAS 53
DE40 43
USTEC 39
DAVE.NAS 32
XAGUSD 23
ZM.NAS 16
BTCUSD 15
BABA.NYSE 14
RBLX.NYSE 14
GBPUSD 8
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
NVDA.NAS 5
AMZN.NAS 4
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
MSFT.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
AAPL.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 923
US500 1.1K
AUDUSD 123
EURUSD -877
XAUUSD -791
US30 39
TSLA.NAS 233
DE40 299
USTEC 210
DAVE.NAS 565
XAGUSD -172
ZM.NAS -278
BTCUSD -165
BABA.NYSE 265
RBLX.NYSE -196
GBPUSD -356
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
NVDA.NAS -190
AMZN.NAS -171
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
MSFT.NAS -54
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
AAPL.NAS 98
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 12K
US500 60K
AUDUSD 6.3K
EURUSD 1.3K
XAUUSD 19K
US30 -92K
TSLA.NAS 6.5K
DE40 239K
USTEC 27K
DAVE.NAS 149K
XAGUSD -9.8K
ZM.NAS -9.8K
BTCUSD -291K
BABA.NYSE 2.4K
RBLX.NYSE -26K
GBPUSD -99
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
NVDA.NAS -2.2K
AMZN.NAS -27K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
MSFT.NAS -3.1K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
AAPL.NAS 15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +424.41 USD
Pire transaction: -838 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11.23 USD
Perte consécutive maximale: -827.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 667
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.83 × 901
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
134 plus...
EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

Aucun avis
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
Copier

