シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EA Revolution
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
レビュー0件
59週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 889
利益トレード:
1 047 (55.42%)
損失トレード:
842 (44.57%)
ベストトレード:
424.41 USD
最悪のトレード:
-837.50 USD
総利益:
24 209.10 USD (3 146 187 pips)
総損失:
-25 591.91 USD (4 242 700 pips)
最大連続の勝ち:
19 (11.23 USD)
最大連続利益:
781.75 USD (3)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
95.43%
最大入金額:
96.06%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
1 436 (76.02%)
短いトレード:
453 (23.98%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.73 USD
平均利益:
23.12 USD
平均損失:
-30.39 USD
最大連続の負け:
13 (-827.56 USD)
最大連続損失:
-837.50 USD (1)
月間成長:
-18.69%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 674.34 USD
最大の:
3 080.66 USD (83.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.83% (2 274.96 USD)
エクイティによる:
32.96% (182.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 341
US500 337
AUDUSD 268
XAUUSD 240
EURUSD 226
US30 103
DE40 58
TSLA.NAS 57
USTEC 39
DAVE.NAS 35
XAGUSD 23
BTCUSD 19
EURJPY 19
ZM.NAS 18
RBLX.NYSE 17
BABA.NYSE 16
NVDA.NAS 8
GBPUSD 8
AMZN.NAS 7
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
MSFT.NAS 5
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
AAPL.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 734
US500 1.1K
AUDUSD 123
XAUUSD -896
EURUSD -983
US30 39
DE40 389
TSLA.NAS -130
USTEC 210
DAVE.NAS 601
XAGUSD -172
BTCUSD -101
EURJPY -25
ZM.NAS -478
RBLX.NYSE -224
BABA.NYSE 322
NVDA.NAS -309
GBPUSD -356
AMZN.NAS -265
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
MSFT.NAS -54
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
AAPL.NAS 276
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 16K
US500 39K
AUDUSD 6.3K
XAUUSD -1.8K
EURUSD 787
US30 -92K
DE40 317K
TSLA.NAS -901
USTEC 27K
DAVE.NAS 167K
XAGUSD -9.8K
BTCUSD -1.4M
EURJPY -530
ZM.NAS -13K
RBLX.NYSE -32K
BABA.NYSE 2.3K
NVDA.NAS -3.3K
GBPUSD -99
AMZN.NAS -39K
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
MSFT.NAS -2.8K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
AAPL.NAS 38K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +424.41 USD
最悪のトレード: -838 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.23 USD
最大連続損失: -827.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 71
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
145 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

レビューなし
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA Revolution
30 USD/月
-62%
0
0
USD
418
USD
59
82%
1 889
55%
95%
0.94
-0.73
USD
97%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください