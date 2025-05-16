SignaleKategorien
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0 Bewertungen
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 889
Gewinntrades:
1 047 (55.42%)
Verlusttrades:
842 (44.57%)
Bester Trade:
424.41 USD
Schlechtester Trade:
-837.50 USD
Bruttoprofit:
24 209.10 USD (3 146 187 pips)
Bruttoverlust:
-25 591.91 USD (4 242 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (11.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
781.75 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
95.43%
Max deposit load:
96.06%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
1 436 (76.02%)
Short-Positionen:
453 (23.98%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-827.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-837.50 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-13.30%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 674.34 USD
Maximaler:
3 080.66 USD (83.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
96.83% (2 274.96 USD)
Kapital:
32.96% (182.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 341
US500 337
AUDUSD 268
XAUUSD 240
EURUSD 226
US30 103
DE40 58
TSLA.NAS 57
USTEC 39
DAVE.NAS 35
XAGUSD 23
BTCUSD 19
EURJPY 19
ZM.NAS 18
RBLX.NYSE 17
BABA.NYSE 16
NVDA.NAS 8
GBPUSD 8
AMZN.NAS 7
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
MSFT.NAS 5
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
AAPL.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 734
US500 1.1K
AUDUSD 123
XAUUSD -896
EURUSD -983
US30 39
DE40 389
TSLA.NAS -130
USTEC 210
DAVE.NAS 601
XAGUSD -172
BTCUSD -101
EURJPY -25
ZM.NAS -478
RBLX.NYSE -224
BABA.NYSE 322
NVDA.NAS -309
GBPUSD -356
AMZN.NAS -265
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
MSFT.NAS -54
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
AAPL.NAS 276
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 16K
US500 39K
AUDUSD 6.3K
XAUUSD -1.8K
EURUSD 787
US30 -92K
DE40 317K
TSLA.NAS -901
USTEC 27K
DAVE.NAS 167K
XAGUSD -9.8K
BTCUSD -1.4M
EURJPY -530
ZM.NAS -13K
RBLX.NYSE -32K
BABA.NYSE 2.3K
NVDA.NAS -3.3K
GBPUSD -99
AMZN.NAS -39K
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
MSFT.NAS -2.8K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
AAPL.NAS 38K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +424.41 USD
Schlechtester Trade: -838 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -827.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.36 × 73
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
noch 145 ...
EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

Keine Bewertungen
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Revolution
30 USD pro Monat
-62%
0
0
USD
418
USD
59
82%
1 889
55%
95%
0.94
-0.73
USD
97%
1:500
Kopieren

