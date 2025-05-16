СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Revolution
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0 отзывов
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 889
Прибыльных трейдов:
1 047 (55.42%)
Убыточных трейдов:
842 (44.57%)
Лучший трейд:
424.41 USD
Худший трейд:
-837.50 USD
Общая прибыль:
24 209.10 USD (3 146 187 pips)
Общий убыток:
-25 591.91 USD (4 242 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (11.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
781.75 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
95.43%
Макс. загрузка депозита:
96.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
1 436 (76.02%)
Коротких трейдов:
453 (23.98%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.73 USD
Средняя прибыль:
23.12 USD
Средний убыток:
-30.39 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-827.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-837.50 USD (1)
Прирост в месяц:
1.77%
Годовой прогноз:
21.45%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 674.34 USD
Максимальная:
3 080.66 USD (83.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.83% (2 274.96 USD)
По эквити:
32.96% (182.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 341
US500 337
AUDUSD 268
XAUUSD 240
EURUSD 226
US30 103
DE40 58
TSLA.NAS 57
USTEC 39
DAVE.NAS 35
XAGUSD 23
BTCUSD 19
EURJPY 19
ZM.NAS 18
RBLX.NYSE 17
BABA.NYSE 16
NVDA.NAS 8
GBPUSD 8
AMZN.NAS 7
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
MSFT.NAS 5
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
AAPL.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 734
US500 1.1K
AUDUSD 123
XAUUSD -896
EURUSD -983
US30 39
DE40 389
TSLA.NAS -130
USTEC 210
DAVE.NAS 601
XAGUSD -172
BTCUSD -101
EURJPY -25
ZM.NAS -478
RBLX.NYSE -224
BABA.NYSE 322
NVDA.NAS -309
GBPUSD -356
AMZN.NAS -265
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
MSFT.NAS -54
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
AAPL.NAS 276
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 16K
US500 39K
AUDUSD 6.3K
XAUUSD -1.8K
EURUSD 787
US30 -92K
DE40 317K
TSLA.NAS -901
USTEC 27K
DAVE.NAS 167K
XAGUSD -9.8K
BTCUSD -1.4M
EURJPY -530
ZM.NAS -13K
RBLX.NYSE -32K
BABA.NYSE 2.3K
NVDA.NAS -3.3K
GBPUSD -99
AMZN.NAS -39K
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
MSFT.NAS -2.8K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
AAPL.NAS 38K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +424.41 USD
Худший трейд: -838 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.23 USD
Макс. убыток в серии: -827.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
еще 145...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

Нет отзывов
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Revolution
30 USD в месяц
-62%
0
0
USD
418
USD
59
82%
1 889
55%
95%
0.94
-0.73
USD
97%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.