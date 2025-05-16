El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform 0.00 × 2 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 Earnex-Trade 0.00 × 71 DooGroup-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.38 × 16 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FPMarkets-Live 0.52 × 180 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VTMarkets-Live 0.68 × 228 StriforLLC-Live 0.72 × 18 otros 145... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada