El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia
Total de Trades:
1 889
Transacciones Rentables:
1 047 (55.42%)
Transacciones Irrentables:
842 (44.57%)
Mejor transacción:
424.41 USD
Peor transacción:
-837.50 USD
Beneficio Bruto:
24 209.10 USD (3 146 187 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 591.91 USD (4 242 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (11.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
781.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
95.43%
Carga máxima del depósito:
96.06%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
1 436 (76.02%)
Transacciones Cortas:
453 (23.98%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.73 USD
Beneficio medio:
23.12 USD
Pérdidas medias:
-30.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-827.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-837.50 USD (1)
Crecimiento al mes:
-17.35%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 674.34 USD
Máxima:
3 080.66 USD (83.42%)
Reducción relativa:
De balance:
96.83% (2 274.96 USD)
De fondos:
32.96% (182.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|341
|US500
|337
|AUDUSD
|268
|XAUUSD
|240
|EURUSD
|226
|US30
|103
|DE40
|58
|TSLA.NAS
|57
|USTEC
|39
|DAVE.NAS
|35
|XAGUSD
|23
|BTCUSD
|19
|EURJPY
|19
|ZM.NAS
|18
|RBLX.NYSE
|17
|BABA.NYSE
|16
|NVDA.NAS
|8
|GBPUSD
|8
|AMZN.NAS
|7
|MRNA.NAS
|7
|GBPJPY
|6
|INVH.NYSE
|6
|MSFT.NAS
|5
|Cotton_K5
|4
|OPEN.NAS
|4
|AAPL.NAS
|3
|USDCAD
|2
|QS.NYSE
|2
|VRTX.NAS
|1
|LULU.NAS
|1
|PDD.NAS
|1
|XTIUSD
|1
|INTC.NAS
|1
|GILD.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|Sbean_K5
|1
|CSCO.NAS
|1
|PEP.NAS
|1
|KO.NYSE
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|734
|US500
|1.1K
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|-896
|EURUSD
|-983
|US30
|39
|DE40
|389
|TSLA.NAS
|-130
|USTEC
|210
|DAVE.NAS
|601
|XAGUSD
|-172
|BTCUSD
|-101
|EURJPY
|-25
|ZM.NAS
|-478
|RBLX.NYSE
|-224
|BABA.NYSE
|322
|NVDA.NAS
|-309
|GBPUSD
|-356
|AMZN.NAS
|-265
|MRNA.NAS
|-219
|GBPJPY
|-34
|INVH.NYSE
|0
|MSFT.NAS
|-54
|Cotton_K5
|-630
|OPEN.NAS
|-191
|AAPL.NAS
|276
|USDCAD
|91
|QS.NYSE
|-47
|VRTX.NAS
|26
|LULU.NAS
|0
|PDD.NAS
|23
|XTIUSD
|3
|INTC.NAS
|-54
|GILD.NAS
|12
|BKNG.NAS
|-54
|Sbean_K5
|-39
|CSCO.NAS
|-52
|PEP.NAS
|6
|KO.NYSE
|-12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|16K
|US500
|39K
|AUDUSD
|6.3K
|XAUUSD
|-1.8K
|EURUSD
|787
|US30
|-92K
|DE40
|317K
|TSLA.NAS
|-901
|USTEC
|27K
|DAVE.NAS
|167K
|XAGUSD
|-9.8K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURJPY
|-530
|ZM.NAS
|-13K
|RBLX.NYSE
|-32K
|BABA.NYSE
|2.3K
|NVDA.NAS
|-3.3K
|GBPUSD
|-99
|AMZN.NAS
|-39K
|MRNA.NAS
|-4.4K
|GBPJPY
|-1.8K
|INVH.NYSE
|-277
|MSFT.NAS
|-2.8K
|Cotton_K5
|-628
|OPEN.NAS
|-509
|AAPL.NAS
|38K
|USDCAD
|253
|QS.NYSE
|-350
|VRTX.NAS
|1.1K
|LULU.NAS
|219
|PDD.NAS
|2.6K
|XTIUSD
|6
|INTC.NAS
|-135
|GILD.NAS
|137
|BKNG.NAS
|-27K
|Sbean_K5
|-984
|CSCO.NAS
|-329
|PEP.NAS
|384
|KO.NYSE
|-59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +424.41 USD
Peor transacción: -838 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -827.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
EA Revolution trading signal
This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk
No hay comentarios
