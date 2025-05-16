- 成长
交易:
1 889
盈利交易:
1 047 (55.42%)
亏损交易:
842 (44.57%)
最好交易:
424.41 USD
最差交易:
-837.50 USD
毛利:
24 209.10 USD (3 146 187 pips)
毛利亏损:
-25 591.91 USD (4 242 700 pips)
最大连续赢利:
19 (11.23 USD)
最大连续盈利:
781.75 USD (3)
夏普比率:
0.00
交易活动:
95.43%
最大入金加载:
96.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
1 436 (76.02%)
短期交易:
453 (23.98%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.73 USD
平均利润:
23.12 USD
平均损失:
-30.39 USD
最大连续失误:
13 (-827.56 USD)
最大连续亏损:
-837.50 USD (1)
每月增长:
-7.27%
年度预测:
-88.27%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
1 674.34 USD
最大值:
3 080.66 USD (83.42%)
相对跌幅:
结余:
96.83% (2 274.96 USD)
净值:
32.96% (182.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|341
|US500
|337
|AUDUSD
|268
|XAUUSD
|240
|EURUSD
|226
|US30
|103
|DE40
|58
|TSLA.NAS
|57
|USTEC
|39
|DAVE.NAS
|35
|XAGUSD
|23
|BTCUSD
|19
|EURJPY
|19
|ZM.NAS
|18
|RBLX.NYSE
|17
|BABA.NYSE
|16
|NVDA.NAS
|8
|GBPUSD
|8
|AMZN.NAS
|7
|MRNA.NAS
|7
|GBPJPY
|6
|INVH.NYSE
|6
|MSFT.NAS
|5
|Cotton_K5
|4
|OPEN.NAS
|4
|AAPL.NAS
|3
|USDCAD
|2
|QS.NYSE
|2
|VRTX.NAS
|1
|LULU.NAS
|1
|PDD.NAS
|1
|XTIUSD
|1
|INTC.NAS
|1
|GILD.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|Sbean_K5
|1
|CSCO.NAS
|1
|PEP.NAS
|1
|KO.NYSE
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|734
|US500
|1.1K
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|-896
|EURUSD
|-983
|US30
|39
|DE40
|389
|TSLA.NAS
|-130
|USTEC
|210
|DAVE.NAS
|601
|XAGUSD
|-172
|BTCUSD
|-101
|EURJPY
|-25
|ZM.NAS
|-478
|RBLX.NYSE
|-224
|BABA.NYSE
|322
|NVDA.NAS
|-309
|GBPUSD
|-356
|AMZN.NAS
|-265
|MRNA.NAS
|-219
|GBPJPY
|-34
|INVH.NYSE
|0
|MSFT.NAS
|-54
|Cotton_K5
|-630
|OPEN.NAS
|-191
|AAPL.NAS
|276
|USDCAD
|91
|QS.NYSE
|-47
|VRTX.NAS
|26
|LULU.NAS
|0
|PDD.NAS
|23
|XTIUSD
|3
|INTC.NAS
|-54
|GILD.NAS
|12
|BKNG.NAS
|-54
|Sbean_K5
|-39
|CSCO.NAS
|-52
|PEP.NAS
|6
|KO.NYSE
|-12
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|16K
|US500
|39K
|AUDUSD
|6.3K
|XAUUSD
|-1.8K
|EURUSD
|787
|US30
|-92K
|DE40
|317K
|TSLA.NAS
|-901
|USTEC
|27K
|DAVE.NAS
|167K
|XAGUSD
|-9.8K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURJPY
|-530
|ZM.NAS
|-13K
|RBLX.NYSE
|-32K
|BABA.NYSE
|2.3K
|NVDA.NAS
|-3.3K
|GBPUSD
|-99
|AMZN.NAS
|-39K
|MRNA.NAS
|-4.4K
|GBPJPY
|-1.8K
|INVH.NYSE
|-277
|MSFT.NAS
|-2.8K
|Cotton_K5
|-628
|OPEN.NAS
|-509
|AAPL.NAS
|38K
|USDCAD
|253
|QS.NYSE
|-350
|VRTX.NAS
|1.1K
|LULU.NAS
|219
|PDD.NAS
|2.6K
|XTIUSD
|6
|INTC.NAS
|-135
|GILD.NAS
|137
|BKNG.NAS
|-27K
|Sbean_K5
|-984
|CSCO.NAS
|-329
|PEP.NAS
|384
|KO.NYSE
|-59K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +424.41 USD
最差交易: -838 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.23 USD
最大连续亏损: -827.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
EA Revolution trading signal
This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-62%
0
0
USD
USD
418
USD
USD
59
82%
1 889
55%
95%
0.94
-0.73
USD
USD
97%
1:500