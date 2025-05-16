信号部分
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0条评论
59
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 889
盈利交易:
1 047 (55.42%)
亏损交易:
842 (44.57%)
最好交易:
424.41 USD
最差交易:
-837.50 USD
毛利:
24 209.10 USD (3 146 187 pips)
毛利亏损:
-25 591.91 USD (4 242 700 pips)
最大连续赢利:
19 (11.23 USD)
最大连续盈利:
781.75 USD (3)
夏普比率:
0.00
交易活动:
95.43%
最大入金加载:
96.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
1 436 (76.02%)
短期交易:
453 (23.98%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.73 USD
平均利润:
23.12 USD
平均损失:
-30.39 USD
最大连续失误:
13 (-827.56 USD)
最大连续亏损:
-837.50 USD (1)
每月增长:
-7.27%
年度预测:
-88.27%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
1 674.34 USD
最大值:
3 080.66 USD (83.42%)
相对跌幅:
结余:
96.83% (2 274.96 USD)
净值:
32.96% (182.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 341
US500 337
AUDUSD 268
XAUUSD 240
EURUSD 226
US30 103
DE40 58
TSLA.NAS 57
USTEC 39
DAVE.NAS 35
XAGUSD 23
BTCUSD 19
EURJPY 19
ZM.NAS 18
RBLX.NYSE 17
BABA.NYSE 16
NVDA.NAS 8
GBPUSD 8
AMZN.NAS 7
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
MSFT.NAS 5
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
AAPL.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 734
US500 1.1K
AUDUSD 123
XAUUSD -896
EURUSD -983
US30 39
DE40 389
TSLA.NAS -130
USTEC 210
DAVE.NAS 601
XAGUSD -172
BTCUSD -101
EURJPY -25
ZM.NAS -478
RBLX.NYSE -224
BABA.NYSE 322
NVDA.NAS -309
GBPUSD -356
AMZN.NAS -265
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
MSFT.NAS -54
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
AAPL.NAS 276
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 16K
US500 39K
AUDUSD 6.3K
XAUUSD -1.8K
EURUSD 787
US30 -92K
DE40 317K
TSLA.NAS -901
USTEC 27K
DAVE.NAS 167K
XAGUSD -9.8K
BTCUSD -1.4M
EURJPY -530
ZM.NAS -13K
RBLX.NYSE -32K
BABA.NYSE 2.3K
NVDA.NAS -3.3K
GBPUSD -99
AMZN.NAS -39K
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
MSFT.NAS -2.8K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
AAPL.NAS 38K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +424.41 USD
最差交易: -838 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.23 USD
最大连续亏损: -827.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

没有评论
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
