SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Revolution
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 648
Profit Trade:
930 (56.43%)
Loss Trade:
718 (43.57%)
Best Trade:
424.41 USD
Worst Trade:
-837.50 USD
Profitto lordo:
21 395.15 USD (2 772 065 pips)
Perdita lorda:
-21 946.97 USD (2 784 396 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (11.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
781.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.72%
Massimo carico di deposito:
88.77%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
1 260 (76.46%)
Short Trade:
388 (23.54%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
23.01 USD
Perdita media:
-30.57 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-827.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-837.50 USD (1)
Crescita mensile:
-17.80%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 674.34 USD
Massimale:
2 303.24 USD (84.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.83% (2 274.96 USD)
Per equità:
11.47% (372.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 277
US500 272
AUDUSD 268
EURUSD 224
XAUUSD 192
US30 103
TSLA.NAS 53
DE40 43
USTEC 39
DAVE.NAS 32
XAGUSD 23
ZM.NAS 16
BTCUSD 15
BABA.NYSE 14
RBLX.NYSE 14
GBPUSD 8
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
NVDA.NAS 5
AMZN.NAS 4
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
MSFT.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
AAPL.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 923
US500 1.1K
AUDUSD 123
EURUSD -877
XAUUSD -791
US30 39
TSLA.NAS 233
DE40 299
USTEC 210
DAVE.NAS 565
XAGUSD -172
ZM.NAS -278
BTCUSD -165
BABA.NYSE 265
RBLX.NYSE -196
GBPUSD -356
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
NVDA.NAS -190
AMZN.NAS -171
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
MSFT.NAS -54
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
AAPL.NAS 98
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 12K
US500 60K
AUDUSD 6.3K
EURUSD 1.3K
XAUUSD 19K
US30 -92K
TSLA.NAS 6.5K
DE40 239K
USTEC 27K
DAVE.NAS 149K
XAGUSD -9.8K
ZM.NAS -9.8K
BTCUSD -291K
BABA.NYSE 2.4K
RBLX.NYSE -26K
GBPUSD -99
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
NVDA.NAS -2.2K
AMZN.NAS -27K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
MSFT.NAS -3.1K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
AAPL.NAS 15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +424.41 USD
Worst Trade: -838 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.23 USD
Massima perdita consecutiva: -827.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 667
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.83 × 901
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
134 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

Non ci sono recensioni
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Revolution
30USD al mese
-28%
0
0
USD
3K
USD
47
82%
1 648
56%
99%
0.97
-0.33
USD
97%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.