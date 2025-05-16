- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
1 648
Profit Trade:
930 (56.43%)
Loss Trade:
718 (43.57%)
Best Trade:
424.41 USD
Worst Trade:
-837.50 USD
Profitto lordo:
21 395.15 USD (2 772 065 pips)
Perdita lorda:
-21 946.97 USD (2 784 396 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (11.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
781.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.72%
Massimo carico di deposito:
88.77%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
1 260 (76.46%)
Short Trade:
388 (23.54%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
23.01 USD
Perdita media:
-30.57 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-827.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-837.50 USD (1)
Crescita mensile:
-17.80%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 674.34 USD
Massimale:
2 303.24 USD (84.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.83% (2 274.96 USD)
Per equità:
11.47% (372.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|277
|US500
|272
|AUDUSD
|268
|EURUSD
|224
|XAUUSD
|192
|US30
|103
|TSLA.NAS
|53
|DE40
|43
|USTEC
|39
|DAVE.NAS
|32
|XAGUSD
|23
|ZM.NAS
|16
|BTCUSD
|15
|BABA.NYSE
|14
|RBLX.NYSE
|14
|GBPUSD
|8
|MRNA.NAS
|7
|GBPJPY
|6
|INVH.NYSE
|6
|NVDA.NAS
|5
|AMZN.NAS
|4
|Cotton_K5
|4
|OPEN.NAS
|4
|MSFT.NAS
|3
|USDCAD
|2
|QS.NYSE
|2
|VRTX.NAS
|1
|LULU.NAS
|1
|PDD.NAS
|1
|XTIUSD
|1
|INTC.NAS
|1
|GILD.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|Sbean_K5
|1
|CSCO.NAS
|1
|PEP.NAS
|1
|KO.NYSE
|1
|AAPL.NAS
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|923
|US500
|1.1K
|AUDUSD
|123
|EURUSD
|-877
|XAUUSD
|-791
|US30
|39
|TSLA.NAS
|233
|DE40
|299
|USTEC
|210
|DAVE.NAS
|565
|XAGUSD
|-172
|ZM.NAS
|-278
|BTCUSD
|-165
|BABA.NYSE
|265
|RBLX.NYSE
|-196
|GBPUSD
|-356
|MRNA.NAS
|-219
|GBPJPY
|-34
|INVH.NYSE
|0
|NVDA.NAS
|-190
|AMZN.NAS
|-171
|Cotton_K5
|-630
|OPEN.NAS
|-191
|MSFT.NAS
|-54
|USDCAD
|91
|QS.NYSE
|-47
|VRTX.NAS
|26
|LULU.NAS
|0
|PDD.NAS
|23
|XTIUSD
|3
|INTC.NAS
|-54
|GILD.NAS
|12
|BKNG.NAS
|-54
|Sbean_K5
|-39
|CSCO.NAS
|-52
|PEP.NAS
|6
|KO.NYSE
|-12
|AAPL.NAS
|98
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|12K
|US500
|60K
|AUDUSD
|6.3K
|EURUSD
|1.3K
|XAUUSD
|19K
|US30
|-92K
|TSLA.NAS
|6.5K
|DE40
|239K
|USTEC
|27K
|DAVE.NAS
|149K
|XAGUSD
|-9.8K
|ZM.NAS
|-9.8K
|BTCUSD
|-291K
|BABA.NYSE
|2.4K
|RBLX.NYSE
|-26K
|GBPUSD
|-99
|MRNA.NAS
|-4.4K
|GBPJPY
|-1.8K
|INVH.NYSE
|-277
|NVDA.NAS
|-2.2K
|AMZN.NAS
|-27K
|Cotton_K5
|-628
|OPEN.NAS
|-509
|MSFT.NAS
|-3.1K
|USDCAD
|253
|QS.NYSE
|-350
|VRTX.NAS
|1.1K
|LULU.NAS
|219
|PDD.NAS
|2.6K
|XTIUSD
|6
|INTC.NAS
|-135
|GILD.NAS
|137
|BKNG.NAS
|-27K
|Sbean_K5
|-984
|CSCO.NAS
|-329
|PEP.NAS
|384
|KO.NYSE
|-59K
|AAPL.NAS
|15K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +424.41 USD
Worst Trade: -838 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.23 USD
Massima perdita consecutiva: -827.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|0.83 × 147
EA Revolution trading signal
This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk
Non ci sono recensioni
