- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 901
이익 거래:
1 052 (55.33%)
손실 거래:
849 (44.66%)
최고의 거래:
424.41 USD
최악의 거래:
-837.50 USD
총 수익:
24 278.01 USD (3 151 665 pips)
총 손실:
-25 620.58 USD (4 243 955 pips)
연속 최대 이익:
19 (11.23 USD)
연속 최대 이익:
781.75 USD (3)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
90.18%
최대 입금량:
96.06%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
1 444 (75.96%)
숏(주식차입매도):
457 (24.04%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.71 USD
평균 이익:
23.08 USD
평균 손실:
-30.18 USD
연속 최대 손실:
13 (-827.56 USD)
연속 최대 손실:
-837.50 USD (1)
월별 성장률:
-6.82%
연간 예측:
-82.78%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 674.34 USD
최대한의:
3 080.66 USD (83.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
96.83% (2 274.96 USD)
자본금별:
32.96% (182.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|343
|US500
|337
|AUDUSD
|268
|XAUUSD
|242
|EURUSD
|226
|US30
|103
|DE40
|58
|TSLA.NAS
|57
|USTEC
|39
|DAVE.NAS
|35
|XAGUSD
|23
|EURJPY
|21
|BTCUSD
|19
|ZM.NAS
|18
|RBLX.NYSE
|17
|BABA.NYSE
|16
|NVDA.NAS
|8
|GBPUSD
|8
|AMZN.NAS
|7
|MRNA.NAS
|7
|GBPJPY
|6
|INVH.NYSE
|6
|XRPUSD
|6
|MSFT.NAS
|5
|Cotton_K5
|4
|OPEN.NAS
|4
|AAPL.NAS
|3
|USDCAD
|2
|QS.NYSE
|2
|VRTX.NAS
|1
|LULU.NAS
|1
|PDD.NAS
|1
|XTIUSD
|1
|INTC.NAS
|1
|GILD.NAS
|1
|BKNG.NAS
|1
|Sbean_K5
|1
|CSCO.NAS
|1
|PEP.NAS
|1
|KO.NYSE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|721
|US500
|1.1K
|AUDUSD
|123
|XAUUSD
|-846
|EURUSD
|-983
|US30
|39
|DE40
|389
|TSLA.NAS
|-130
|USTEC
|210
|DAVE.NAS
|601
|XAGUSD
|-172
|EURJPY
|-12
|BTCUSD
|-101
|ZM.NAS
|-478
|RBLX.NYSE
|-224
|BABA.NYSE
|322
|NVDA.NAS
|-309
|GBPUSD
|-356
|AMZN.NAS
|-265
|MRNA.NAS
|-219
|GBPJPY
|-34
|INVH.NYSE
|0
|XRPUSD
|-9
|MSFT.NAS
|-54
|Cotton_K5
|-630
|OPEN.NAS
|-191
|AAPL.NAS
|276
|USDCAD
|91
|QS.NYSE
|-47
|VRTX.NAS
|26
|LULU.NAS
|0
|PDD.NAS
|23
|XTIUSD
|3
|INTC.NAS
|-54
|GILD.NAS
|12
|BKNG.NAS
|-54
|Sbean_K5
|-39
|CSCO.NAS
|-52
|PEP.NAS
|6
|KO.NYSE
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|16K
|US500
|39K
|AUDUSD
|6.3K
|XAUUSD
|3.2K
|EURUSD
|787
|US30
|-92K
|DE40
|317K
|TSLA.NAS
|-901
|USTEC
|27K
|DAVE.NAS
|167K
|XAGUSD
|-9.8K
|EURJPY
|-167
|BTCUSD
|-1.4M
|ZM.NAS
|-13K
|RBLX.NYSE
|-32K
|BABA.NYSE
|2.3K
|NVDA.NAS
|-3.3K
|GBPUSD
|-99
|AMZN.NAS
|-39K
|MRNA.NAS
|-4.4K
|GBPJPY
|-1.8K
|INVH.NYSE
|-277
|XRPUSD
|-907
|MSFT.NAS
|-2.8K
|Cotton_K5
|-628
|OPEN.NAS
|-509
|AAPL.NAS
|38K
|USDCAD
|253
|QS.NYSE
|-350
|VRTX.NAS
|1.1K
|LULU.NAS
|219
|PDD.NAS
|2.6K
|XTIUSD
|6
|INTC.NAS
|-135
|GILD.NAS
|137
|BKNG.NAS
|-27K
|Sbean_K5
|-984
|CSCO.NAS
|-329
|PEP.NAS
|384
|KO.NYSE
|-59K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +424.41 USD
최악의 거래: -838 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.23 USD
연속 최대 손실: -827.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
EA Revolution trading signal
This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-59%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
61
82%
1 901
55%
90%
0.94
-0.71
USD
USD
97%
1:500