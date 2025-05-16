시그널섹션
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0 리뷰
61
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -59%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 901
이익 거래:
1 052 (55.33%)
손실 거래:
849 (44.66%)
최고의 거래:
424.41 USD
최악의 거래:
-837.50 USD
총 수익:
24 278.01 USD (3 151 665 pips)
총 손실:
-25 620.58 USD (4 243 955 pips)
연속 최대 이익:
19 (11.23 USD)
연속 최대 이익:
781.75 USD (3)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
90.18%
최대 입금량:
96.06%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
1 444 (75.96%)
숏(주식차입매도):
457 (24.04%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.71 USD
평균 이익:
23.08 USD
평균 손실:
-30.18 USD
연속 최대 손실:
13 (-827.56 USD)
연속 최대 손실:
-837.50 USD (1)
월별 성장률:
-6.82%
연간 예측:
-82.78%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 674.34 USD
최대한의:
3 080.66 USD (83.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
96.83% (2 274.96 USD)
자본금별:
32.96% (182.16 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 343
US500 337
AUDUSD 268
XAUUSD 242
EURUSD 226
US30 103
DE40 58
TSLA.NAS 57
USTEC 39
DAVE.NAS 35
XAGUSD 23
EURJPY 21
BTCUSD 19
ZM.NAS 18
RBLX.NYSE 17
BABA.NYSE 16
NVDA.NAS 8
GBPUSD 8
AMZN.NAS 7
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
XRPUSD 6
MSFT.NAS 5
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
AAPL.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 721
US500 1.1K
AUDUSD 123
XAUUSD -846
EURUSD -983
US30 39
DE40 389
TSLA.NAS -130
USTEC 210
DAVE.NAS 601
XAGUSD -172
EURJPY -12
BTCUSD -101
ZM.NAS -478
RBLX.NYSE -224
BABA.NYSE 322
NVDA.NAS -309
GBPUSD -356
AMZN.NAS -265
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
XRPUSD -9
MSFT.NAS -54
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
AAPL.NAS 276
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 16K
US500 39K
AUDUSD 6.3K
XAUUSD 3.2K
EURUSD 787
US30 -92K
DE40 317K
TSLA.NAS -901
USTEC 27K
DAVE.NAS 167K
XAGUSD -9.8K
EURJPY -167
BTCUSD -1.4M
ZM.NAS -13K
RBLX.NYSE -32K
BABA.NYSE 2.3K
NVDA.NAS -3.3K
GBPUSD -99
AMZN.NAS -39K
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
XRPUSD -907
MSFT.NAS -2.8K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
AAPL.NAS 38K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +424.41 USD
최악의 거래: -838 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.23 USD
연속 최대 손실: -827.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 277
StriforLLC-Live
0.72 × 18
149 더...
EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

리뷰 없음
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
