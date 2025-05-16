SinaisSeções
Javier Antonio Gomez Miranda

EA Revolution

Javier Antonio Gomez Miranda
0 comentários
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 889
Negociações com lucro:
1 047 (55.42%)
Negociações com perda:
842 (44.57%)
Melhor negociação:
424.41 USD
Pior negociação:
-837.50 USD
Lucro bruto:
24 209.10 USD (3 146 187 pips)
Perda bruta:
-25 591.91 USD (4 242 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (11.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
781.75 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
95.43%
Depósito máximo carregado:
96.06%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
1 436 (76.02%)
Negociações curtas:
453 (23.98%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.73 USD
Lucro médio:
23.12 USD
Perda média:
-30.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-827.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-837.50 USD (1)
Crescimento mensal:
-19.33%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 674.34 USD
Máximo:
3 080.66 USD (83.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.83% (2 274.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.96% (182.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 341
US500 337
AUDUSD 268
XAUUSD 240
EURUSD 226
US30 103
DE40 58
TSLA.NAS 57
USTEC 39
DAVE.NAS 35
XAGUSD 23
BTCUSD 19
EURJPY 19
ZM.NAS 18
RBLX.NYSE 17
BABA.NYSE 16
NVDA.NAS 8
GBPUSD 8
AMZN.NAS 7
MRNA.NAS 7
GBPJPY 6
INVH.NYSE 6
MSFT.NAS 5
Cotton_K5 4
OPEN.NAS 4
AAPL.NAS 3
USDCAD 2
QS.NYSE 2
VRTX.NAS 1
LULU.NAS 1
PDD.NAS 1
XTIUSD 1
INTC.NAS 1
GILD.NAS 1
BKNG.NAS 1
Sbean_K5 1
CSCO.NAS 1
PEP.NAS 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 734
US500 1.1K
AUDUSD 123
XAUUSD -896
EURUSD -983
US30 39
DE40 389
TSLA.NAS -130
USTEC 210
DAVE.NAS 601
XAGUSD -172
BTCUSD -101
EURJPY -25
ZM.NAS -478
RBLX.NYSE -224
BABA.NYSE 322
NVDA.NAS -309
GBPUSD -356
AMZN.NAS -265
MRNA.NAS -219
GBPJPY -34
INVH.NYSE 0
MSFT.NAS -54
Cotton_K5 -630
OPEN.NAS -191
AAPL.NAS 276
USDCAD 91
QS.NYSE -47
VRTX.NAS 26
LULU.NAS 0
PDD.NAS 23
XTIUSD 3
INTC.NAS -54
GILD.NAS 12
BKNG.NAS -54
Sbean_K5 -39
CSCO.NAS -52
PEP.NAS 6
KO.NYSE -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 16K
US500 39K
AUDUSD 6.3K
XAUUSD -1.8K
EURUSD 787
US30 -92K
DE40 317K
TSLA.NAS -901
USTEC 27K
DAVE.NAS 167K
XAGUSD -9.8K
BTCUSD -1.4M
EURJPY -530
ZM.NAS -13K
RBLX.NYSE -32K
BABA.NYSE 2.3K
NVDA.NAS -3.3K
GBPUSD -99
AMZN.NAS -39K
MRNA.NAS -4.4K
GBPJPY -1.8K
INVH.NYSE -277
MSFT.NAS -2.8K
Cotton_K5 -628
OPEN.NAS -509
AAPL.NAS 38K
USDCAD 253
QS.NYSE -350
VRTX.NAS 1.1K
LULU.NAS 219
PDD.NAS 2.6K
XTIUSD 6
INTC.NAS -135
GILD.NAS 137
BKNG.NAS -27K
Sbean_K5 -984
CSCO.NAS -329
PEP.NAS 384
KO.NYSE -59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +424.41 USD
Pior negociação: -838 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.23 USD
Máxima perda consecutiva: -827.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 71
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
145 mais ...
EA Revolution trading signal


This signal is a high risk one. The risk is based on a 6000USD account. Be aware of the risk

Sem comentários
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 14:16
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA Revolution
30 USD por mês
-62%
0
0
USD
418
USD
59
82%
1 889
55%
95%
0.94
-0.73
USD
97%
1:500
Copiar

