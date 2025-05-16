SinyallerBölümler
Mr Monchai Phosaikhun

LT Intelligence

Mr Monchai Phosaikhun
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
64 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (15.79%)
En iyi işlem:
74.03 USD
En kötü işlem:
-181.51 USD
Brüt kâr:
1 174.24 USD (31 979 pips)
Brüt zarar:
-1 155.47 USD (31 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (461.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.99 USD (23)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
15.15%
Maks. mevduat yükü:
83.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
35 (46.05%)
Satış işlemleri:
41 (53.95%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
18.35 USD
Ortalama zarar:
-96.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-368.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.13 USD (3)
Aylık büyüme:
-69.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.46 USD
Maksimum:
385.56 USD (30.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.30% (368.13 USD)
Varlığa göre:
65.31% (253.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 22
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.03 USD
En kötü işlem: -182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +461.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -368.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
