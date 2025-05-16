SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LT Intelligence
Mr Monchai Phosaikhun

LT Intelligence

Mr Monchai Phosaikhun
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -53%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
64 (84.21%)
Perte trades:
12 (15.79%)
Meilleure transaction:
74.03 USD
Pire transaction:
-181.51 USD
Bénéfice brut:
1 174.24 USD (31 979 pips)
Perte brute:
-1 155.47 USD (31 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (461.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
461.99 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
15.15%
Charge de dépôt maximale:
83.16%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.05
Longs trades:
35 (46.05%)
Courts trades:
41 (53.95%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
18.35 USD
Perte moyenne:
-96.29 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-368.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-368.13 USD (3)
Croissance mensuelle:
-68.45%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
258.46 USD
Maximal:
385.56 USD (30.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.30% (368.13 USD)
Par fonds propres:
65.31% (253.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 22
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.03 USD
Pire transaction: -182 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +461.99 USD
Perte consécutive maximale: -368.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LT Intelligence
30 USD par mois
-53%
0
0
USD
143
USD
20
100%
76
84%
15%
1.01
0.25
USD
79%
1:500
