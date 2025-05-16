SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IndonesiaPride
Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
581
Kârla kapanan işlemler:
251 (43.20%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (56.80%)
En iyi işlem:
995.00 USD
En kötü işlem:
-656.38 USD
Brüt kâr:
53 868.14 USD (680 794 pips)
Brüt zarar:
-56 628.14 USD (648 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 295.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 888.69 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
90.45%
Maks. mevduat yükü:
26.06%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
340 (58.52%)
Satış işlemleri:
241 (41.48%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-4.75 USD
Ortalama kâr:
214.61 USD
Ortalama zarar:
-171.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 851.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 851.79 USD (15)
Aylık büyüme:
3.15%
Yıllık tahmin:
38.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 175.03 USD
Maksimum:
7 420.99 USD (52.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.94% (6 559.68 USD)
Varlığa göre:
11.67% (1 758.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 469
GBPJPY 33
EURJPY 26
CHFJPY 14
USDJPY 11
AUDJPY 7
EURUSD 5
GBPUSD 5
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -404
GBPJPY -2.2K
EURJPY 503
CHFJPY -696
USDJPY -848
AUDJPY 843
EURUSD -246
GBPUSD 51
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
CADJPY 160
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 43K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 2.8K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 2K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +995.00 USD
En kötü işlem: -656 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 295.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 851.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 daha fazla...
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IndonesiaPride
Ayda 30 USD
-13%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
581
43%
90%
0.95
-4.75
USD
38%
1:50
