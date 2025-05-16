- 자본
트레이드:
889
이익 거래:
377 (42.40%)
손실 거래:
512 (57.59%)
최고의 거래:
995.00 USD
최악의 거래:
-969.25 USD
총 수익:
103 203.77 USD (1 167 858 pips)
총 손실:
-103 361.68 USD (1 070 365 pips)
연속 최대 이익:
11 (4 843.84 USD)
연속 최대 이익:
4 843.84 USD (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
92.45%
최대 입금량:
26.06%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
540 (60.74%)
숏(주식차입매도):
349 (39.26%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.18 USD
평균 이익:
273.75 USD
평균 손실:
-201.88 USD
연속 최대 손실:
15 (-4 851.79 USD)
연속 최대 손실:
-4 978.68 USD (14)
월별 성장률:
1.12%
연간 예측:
13.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 803.45 USD
최대한의:
11 680.42 USD (61.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.99% (11 680.42 USD)
자본금별:
14.37% (2 691.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|746
|EURJPY
|40
|GBPJPY
|36
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|8
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.8K
|EURJPY
|-812
|GBPJPY
|-2.2K
|CHFJPY
|-719
|USDJPY
|-848
|AUDJPY
|963
|CADJPY
|-967
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|51
|NZDJPY
|795
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|67
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|124
|EURNZD
|-181
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|113K
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|-9.3K
|CHFJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|4K
|CADJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-43
|NZDJPY
|4.2K
|USDCAD
|150
|NZDUSD
|192
|AUDUSD
|-185
|EURGBP
|201
|EURNZD
|-568
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD only.
Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
40
0%
889
42%
92%
0.99
-0.18
USD
USD
58%
1:50