시그널 / MetaTrader 4 / IndonesiaPride
Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
889
이익 거래:
377 (42.40%)
손실 거래:
512 (57.59%)
최고의 거래:
995.00 USD
최악의 거래:
-969.25 USD
총 수익:
103 203.77 USD (1 167 858 pips)
총 손실:
-103 361.68 USD (1 070 365 pips)
연속 최대 이익:
11 (4 843.84 USD)
연속 최대 이익:
4 843.84 USD (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
92.45%
최대 입금량:
26.06%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
540 (60.74%)
숏(주식차입매도):
349 (39.26%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.18 USD
평균 이익:
273.75 USD
평균 손실:
-201.88 USD
연속 최대 손실:
15 (-4 851.79 USD)
연속 최대 손실:
-4 978.68 USD (14)
월별 성장률:
1.12%
연간 예측:
13.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 803.45 USD
최대한의:
11 680.42 USD (61.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.99% (11 680.42 USD)
자본금별:
14.37% (2 691.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 746
EURJPY 40
GBPJPY 36
CHFJPY 16
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 8
EURUSD 5
GBPUSD 5
NZDJPY 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.8K
EURJPY -812
GBPJPY -2.2K
CHFJPY -719
USDJPY -848
AUDJPY 963
CADJPY -967
EURUSD -246
GBPUSD 51
NZDJPY 795
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 113K
EURJPY -2.8K
GBPJPY -9.3K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 4K
CADJPY -4.7K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
NZDJPY 4.2K
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +995.00 USD
최악의 거래: -969 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +4 843.84 USD
연속 최대 손실: -4 851.79 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
319 더...
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

리뷰 없음
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
IndonesiaPride
월별 30 USD
2%
0
0
USD
11K
USD
40
0%
889
42%
92%
0.99
-0.18
USD
58%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.