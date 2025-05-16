SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IndonesiaPride
Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 Bewertungen
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
880
Gewinntrades:
373 (42.38%)
Verlusttrades:
507 (57.61%)
Bester Trade:
995.00 USD
Schlechtester Trade:
-969.25 USD
Bruttoprofit:
101 414.88 USD (1 149 815 pips)
Bruttoverlust:
-102 483.70 USD (1 061 356 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (4 843.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 843.84 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
92.45%
Max deposit load:
26.06%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
535 (60.80%)
Short-Positionen:
345 (39.20%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
271.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-202.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-4 851.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 978.68 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-26.87%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 803.45 USD
Maximaler:
11 680.42 USD (61.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.99% (11 680.42 USD)
Kapital:
14.37% (2 691.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 738
EURJPY 40
GBPJPY 35
CHFJPY 16
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 8
EURUSD 5
GBPUSD 5
NZDJPY 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
EURJPY -812
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -719
USDJPY -848
AUDJPY 963
CADJPY -967
EURUSD -246
GBPUSD 51
NZDJPY 795
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 103K
EURJPY -2.8K
GBPJPY -8.3K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 4K
CADJPY -4.7K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
NZDJPY 4.2K
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +995.00 USD
Schlechtester Trade: -969 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 843.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 851.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 318 ...
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

Keine Bewertungen
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
