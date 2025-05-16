- Прирост
Всего трейдов:
873
Прибыльных трейдов:
371 (42.49%)
Убыточных трейдов:
502 (57.50%)
Лучший трейд:
995.00 USD
Худший трейд:
-969.25 USD
Общая прибыль:
100 438.80 USD (1 139 815 pips)
Общий убыток:
-101 213.71 USD (1 048 856 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (4 843.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 843.84 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
92.45%
Макс. загрузка депозита:
26.06%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
529 (60.60%)
Коротких трейдов:
344 (39.40%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.89 USD
Средняя прибыль:
270.72 USD
Средний убыток:
-201.62 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-4 851.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 978.68 USD (14)
Прирост в месяц:
-16.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 803.45 USD
Максимальная:
11 680.42 USD (61.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.99% (11 680.42 USD)
По эквити:
14.37% (2 691.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|731
|EURJPY
|40
|GBPJPY
|35
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|8
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURJPY
|-812
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-719
|USDJPY
|-848
|AUDJPY
|963
|CADJPY
|-967
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|51
|NZDJPY
|795
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|67
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|124
|EURNZD
|-181
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|106K
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|-8.3K
|CHFJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|4K
|CADJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-43
|NZDJPY
|4.2K
|USDCAD
|150
|NZDUSD
|192
|AUDUSD
|-185
|EURGBP
|201
|EURNZD
|-568
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +995.00 USD
Худший трейд: -969 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 843.84 USD
Макс. убыток в серии: -4 851.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD only.
Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits
Нет отзывов
