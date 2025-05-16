СигналыРазделы
Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 отзывов
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
873
Прибыльных трейдов:
371 (42.49%)
Убыточных трейдов:
502 (57.50%)
Лучший трейд:
995.00 USD
Худший трейд:
-969.25 USD
Общая прибыль:
100 438.80 USD (1 139 815 pips)
Общий убыток:
-101 213.71 USD (1 048 856 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (4 843.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 843.84 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
92.45%
Макс. загрузка депозита:
26.06%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
529 (60.60%)
Коротких трейдов:
344 (39.40%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.89 USD
Средняя прибыль:
270.72 USD
Средний убыток:
-201.62 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-4 851.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 978.68 USD (14)
Прирост в месяц:
-16.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 803.45 USD
Максимальная:
11 680.42 USD (61.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.99% (11 680.42 USD)
По эквити:
14.37% (2 691.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 731
EURJPY 40
GBPJPY 35
CHFJPY 16
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 8
EURUSD 5
GBPUSD 5
NZDJPY 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
EURJPY -812
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -719
USDJPY -848
AUDJPY 963
CADJPY -967
EURUSD -246
GBPUSD 51
NZDJPY 795
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 106K
EURJPY -2.8K
GBPJPY -8.3K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 4K
CADJPY -4.7K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
NZDJPY 4.2K
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +995.00 USD
Худший трейд: -969 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +4 843.84 USD
Макс. убыток в серии: -4 851.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 318...
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
