Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
レビュー0件
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
878
利益トレード:
373 (42.48%)
損失トレード:
505 (57.52%)
ベストトレード:
995.00 USD
最悪のトレード:
-969.25 USD
総利益:
101 414.88 USD (1 149 815 pips)
総損失:
-101 874.68 USD (1 055 356 pips)
最大連続の勝ち:
11 (4 843.84 USD)
最大連続利益:
4 843.84 USD (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
92.45%
最大入金額:
26.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
533 (60.71%)
短いトレード:
345 (39.29%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.52 USD
平均利益:
271.89 USD
平均損失:
-201.73 USD
最大連続の負け:
15 (-4 851.79 USD)
最大連続損失:
-4 978.68 USD (14)
月間成長:
-9.31%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 803.45 USD
最大の:
11 680.42 USD (61.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.99% (11 680.42 USD)
エクイティによる:
14.37% (2 691.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 736
EURJPY 40
GBPJPY 35
CHFJPY 16
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 8
EURUSD 5
GBPUSD 5
NZDJPY 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.4K
EURJPY -812
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -719
USDJPY -848
AUDJPY 963
CADJPY -967
EURUSD -246
GBPUSD 51
NZDJPY 795
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 109K
EURJPY -2.8K
GBPJPY -8.3K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 4K
CADJPY -4.7K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
NZDJPY 4.2K
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +995.00 USD
最悪のトレード: -969 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +4 843.84 USD
最大連続損失: -4 851.79 USD

XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

