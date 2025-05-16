- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
878
利益トレード:
373 (42.48%)
損失トレード:
505 (57.52%)
ベストトレード:
995.00 USD
最悪のトレード:
-969.25 USD
総利益:
101 414.88 USD (1 149 815 pips)
総損失:
-101 874.68 USD (1 055 356 pips)
最大連続の勝ち:
11 (4 843.84 USD)
最大連続利益:
4 843.84 USD (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
92.45%
最大入金額:
26.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
533 (60.71%)
短いトレード:
345 (39.29%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.52 USD
平均利益:
271.89 USD
平均損失:
-201.73 USD
最大連続の負け:
15 (-4 851.79 USD)
最大連続損失:
-4 978.68 USD (14)
月間成長:
-9.31%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 803.45 USD
最大の:
11 680.42 USD (61.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.99% (11 680.42 USD)
エクイティによる:
14.37% (2 691.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|736
|EURJPY
|40
|GBPJPY
|35
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|8
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURJPY
|-812
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-719
|USDJPY
|-848
|AUDJPY
|963
|CADJPY
|-967
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|51
|NZDJPY
|795
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|67
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|124
|EURNZD
|-181
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|109K
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|-8.3K
|CHFJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|4K
|CADJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-43
|NZDJPY
|4.2K
|USDCAD
|150
|NZDUSD
|192
|AUDUSD
|-185
|EURGBP
|201
|EURNZD
|-568
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +995.00 USD
最悪のトレード: -969 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +4 843.84 USD
最大連続損失: -4 851.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
318 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
XAUUSD only.
Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
38
0%
878
42%
92%
0.99
-0.52
USD
USD
58%
1:50