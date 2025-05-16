SegnaliSezioni
Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
581
Profit Trade:
251 (43.20%)
Loss Trade:
330 (56.80%)
Best Trade:
995.00 USD
Worst Trade:
-656.38 USD
Profitto lordo:
53 868.14 USD (680 794 pips)
Perdita lorda:
-56 628.14 USD (648 456 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 295.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 888.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
90.45%
Massimo carico di deposito:
26.06%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
340 (58.52%)
Short Trade:
241 (41.48%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-4.75 USD
Profitto medio:
214.61 USD
Perdita media:
-171.60 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 851.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 851.79 USD (15)
Crescita mensile:
3.15%
Previsione annuale:
38.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 175.03 USD
Massimale:
7 420.99 USD (52.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.94% (6 559.68 USD)
Per equità:
11.67% (1 758.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 469
GBPJPY 33
EURJPY 26
CHFJPY 14
USDJPY 11
AUDJPY 7
EURUSD 5
GBPUSD 5
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -404
GBPJPY -2.2K
EURJPY 503
CHFJPY -696
USDJPY -848
AUDJPY 843
EURUSD -246
GBPUSD 51
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
CADJPY 160
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 43K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 2.8K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 2K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +995.00 USD
Worst Trade: -656 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 295.94 USD
Massima perdita consecutiva: -4 851.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
