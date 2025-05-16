- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
581
Profit Trade:
251 (43.20%)
Loss Trade:
330 (56.80%)
Best Trade:
995.00 USD
Worst Trade:
-656.38 USD
Profitto lordo:
53 868.14 USD (680 794 pips)
Perdita lorda:
-56 628.14 USD (648 456 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 295.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 888.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
90.45%
Massimo carico di deposito:
26.06%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
340 (58.52%)
Short Trade:
241 (41.48%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-4.75 USD
Profitto medio:
214.61 USD
Perdita media:
-171.60 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 851.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 851.79 USD (15)
Crescita mensile:
3.15%
Previsione annuale:
38.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 175.03 USD
Massimale:
7 420.99 USD (52.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.94% (6 559.68 USD)
Per equità:
11.67% (1 758.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|GBPJPY
|33
|EURJPY
|26
|CHFJPY
|14
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|7
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-404
|GBPJPY
|-2.2K
|EURJPY
|503
|CHFJPY
|-696
|USDJPY
|-848
|AUDJPY
|843
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|51
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|67
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|124
|EURNZD
|-181
|CADJPY
|160
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|43K
|GBPJPY
|-9.3K
|EURJPY
|2.8K
|CHFJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|2K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-43
|USDCAD
|150
|NZDUSD
|192
|AUDUSD
|-185
|EURGBP
|201
|EURNZD
|-568
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +995.00 USD
Worst Trade: -656 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 295.94 USD
Massima perdita consecutiva: -4 851.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
311 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAUUSD only.
Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
25
0%
581
43%
90%
0.95
-4.75
USD
USD
38%
1:50