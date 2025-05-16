SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / IndonesiaPride
Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 comentarios
38 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
878
Transacciones Rentables:
373 (42.48%)
Transacciones Irrentables:
505 (57.52%)
Mejor transacción:
995.00 USD
Peor transacción:
-969.25 USD
Beneficio Bruto:
101 414.88 USD (1 149 815 pips)
Pérdidas Brutas:
-101 874.68 USD (1 055 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (4 843.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 843.84 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
92.45%
Carga máxima del depósito:
26.06%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.04
Transacciones Largas:
533 (60.71%)
Transacciones Cortas:
345 (39.29%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.52 USD
Beneficio medio:
271.89 USD
Pérdidas medias:
-201.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-4 851.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 978.68 USD (14)
Crecimiento al mes:
-9.31%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 803.45 USD
Máxima:
11 680.42 USD (61.20%)
Reducción relativa:
De balance:
57.99% (11 680.42 USD)
De fondos:
14.37% (2 691.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 736
EURJPY 40
GBPJPY 35
CHFJPY 16
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 8
EURUSD 5
GBPUSD 5
NZDJPY 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.4K
EURJPY -812
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -719
USDJPY -848
AUDJPY 963
CADJPY -967
EURUSD -246
GBPUSD 51
NZDJPY 795
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 109K
EURJPY -2.8K
GBPJPY -8.3K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 4K
CADJPY -4.7K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
NZDJPY 4.2K
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +995.00 USD
Peor transacción: -969 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +4 843.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 851.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 318...
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

No hay comentarios
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
