- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
877
盈利交易:
373 (42.53%)
亏损交易:
504 (57.47%)
最好交易:
995.00 USD
最差交易:
-969.25 USD
毛利:
101 414.88 USD (1 149 815 pips)
毛利亏损:
-101 672.68 USD (1 053 356 pips)
最大连续赢利:
11 (4 843.84 USD)
最大连续盈利:
4 843.84 USD (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
92.45%
最大入金加载:
26.06%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.02
长期交易:
532 (60.66%)
短期交易:
345 (39.34%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
271.89 USD
平均损失:
-201.73 USD
最大连续失误:
15 (-4 851.79 USD)
最大连续亏损:
-4 978.68 USD (14)
每月增长:
-6.50%
年度预测:
-78.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 803.45 USD
最大值:
11 680.42 USD (61.20%)
相对跌幅:
结余:
57.99% (11 680.42 USD)
净值:
14.37% (2 691.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|735
|EURJPY
|40
|GBPJPY
|35
|CHFJPY
|16
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|8
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.6K
|EURJPY
|-812
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-719
|USDJPY
|-848
|AUDJPY
|963
|CADJPY
|-967
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|51
|NZDJPY
|795
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|67
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|124
|EURNZD
|-181
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|111K
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|-8.3K
|CHFJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|4K
|CADJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-43
|NZDJPY
|4.2K
|USDCAD
|150
|NZDUSD
|192
|AUDUSD
|-185
|EURGBP
|201
|EURNZD
|-568
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +995.00 USD
最差交易: -969 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +4 843.84 USD
最大连续亏损: -4 851.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD only.
Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits
没有评论
