Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
577
Bénéfice trades:
251 (43.50%)
Perte trades:
326 (56.50%)
Meilleure transaction:
995.00 USD
Pire transaction:
-562.47 USD
Bénéfice brut:
53 868.14 USD (680 794 pips)
Perte brute:
-54 769.56 USD (640 492 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (2 295.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 888.69 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
90.45%
Charge de dépôt maximale:
26.06%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
339 (58.75%)
Courts trades:
238 (41.25%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-1.56 USD
Bénéfice moyen:
214.61 USD
Perte moyenne:
-168.00 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-4 851.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 851.79 USD (15)
Croissance mensuelle:
21.79%
Prévision annuelle:
264.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 175.03 USD
Maximal:
7 420.99 USD (52.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.94% (6 559.68 USD)
Par fonds propres:
11.67% (1 758.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 465
GBPJPY 33
EURJPY 26
CHFJPY 14
USDJPY 11
AUDJPY 7
EURUSD 5
GBPUSD 5
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -2.2K
EURJPY 503
CHFJPY -696
USDJPY -848
AUDJPY 843
EURUSD -246
GBPUSD 51
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
CADJPY 160
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 2.8K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 2K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +995.00 USD
Pire transaction: -562 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 295.94 USD
Perte consécutive maximale: -4 851.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

Aucun avis
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IndonesiaPride
30 USD par mois
3%
0
0
USD
12K
USD
25
0%
577
43%
90%
0.98
-1.56
USD
38%
1:50
