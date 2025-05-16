- Croissance
Trades:
577
Bénéfice trades:
251 (43.50%)
Perte trades:
326 (56.50%)
Meilleure transaction:
995.00 USD
Pire transaction:
-562.47 USD
Bénéfice brut:
53 868.14 USD (680 794 pips)
Perte brute:
-54 769.56 USD (640 492 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (2 295.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 888.69 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
90.45%
Charge de dépôt maximale:
26.06%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
339 (58.75%)
Courts trades:
238 (41.25%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-1.56 USD
Bénéfice moyen:
214.61 USD
Perte moyenne:
-168.00 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-4 851.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 851.79 USD (15)
Croissance mensuelle:
21.79%
Prévision annuelle:
264.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 175.03 USD
Maximal:
7 420.99 USD (52.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.94% (6 559.68 USD)
Par fonds propres:
11.67% (1 758.24 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|465
|GBPJPY
|33
|EURJPY
|26
|CHFJPY
|14
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|7
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-2.2K
|EURJPY
|503
|CHFJPY
|-696
|USDJPY
|-848
|AUDJPY
|843
|EURUSD
|-246
|GBPUSD
|51
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|67
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|124
|EURNZD
|-181
|CADJPY
|160
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|51K
|GBPJPY
|-9.3K
|EURJPY
|2.8K
|CHFJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|2K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-43
|USDCAD
|150
|NZDUSD
|192
|AUDUSD
|-185
|EURGBP
|201
|EURNZD
|-568
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Meilleure transaction: +995.00 USD
Pire transaction: -562 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +2 295.94 USD
Perte consécutive maximale: -4 851.79 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
XAUUSD only.

Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits
XAUUSD only.
Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits
Aucun avis
