Victor Axel

IndonesiaPride

Victor Axel
0 comentários
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
878
Negociações com lucro:
373 (42.48%)
Negociações com perda:
505 (57.52%)
Melhor negociação:
995.00 USD
Pior negociação:
-969.25 USD
Lucro bruto:
101 414.88 USD (1 149 815 pips)
Perda bruta:
-101 874.68 USD (1 055 356 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (4 843.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 843.84 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
92.45%
Depósito máximo carregado:
26.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
533 (60.71%)
Negociações curtas:
345 (39.29%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.52 USD
Lucro médio:
271.89 USD
Perda média:
-201.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-4 851.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 978.68 USD (14)
Crescimento mensal:
-9.31%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 803.45 USD
Máximo:
11 680.42 USD (61.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.99% (11 680.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.37% (2 691.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 736
EURJPY 40
GBPJPY 35
CHFJPY 16
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 8
EURUSD 5
GBPUSD 5
NZDJPY 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.4K
EURJPY -812
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -719
USDJPY -848
AUDJPY 963
CADJPY -967
EURUSD -246
GBPUSD 51
NZDJPY 795
USDCAD 16
NZDUSD 67
AUDUSD 10
EURGBP 124
EURNZD -181
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 109K
EURJPY -2.8K
GBPJPY -8.3K
CHFJPY -2.5K
USDJPY -3.3K
AUDJPY 4K
CADJPY -4.7K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -43
NZDJPY 4.2K
USDCAD 150
NZDUSD 192
AUDUSD -185
EURGBP 201
EURNZD -568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +995.00 USD
Pior negociação: -969 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +4 843.84 USD
Máxima perda consecutiva: -4 851.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
318 mais ...
XAUUSD only.


Complete trading plans only with Pending Orders, Stop Loss, and Take Profits

Sem comentários
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
IndonesiaPride
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
10K
USD
38
0%
878
42%
92%
0.99
-0.52
USD
58%
1:50
