İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
249 (37.27%)
Zararla kapanan işlemler:
419 (62.72%)
En iyi işlem:
298.80 USD
En kötü işlem:
-204.53 USD
Brüt kâr:
24 907.20 USD (700 363 pips)
Brüt zarar:
-25 986.46 USD (652 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (601.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 445.83 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
91.31%
Maks. mevduat yükü:
9.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
401 (60.03%)
Satış işlemleri:
267 (39.97%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-1.62 USD
Ortalama kâr:
100.03 USD
Ortalama zarar:
-62.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-2 078.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 078.43 USD (22)
Aylık büyüme:
4.75%
Yıllık tahmin:
57.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 478.55 USD
Maksimum:
3 923.44 USD (88.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.14% (3 923.44 USD)
Varlığa göre:
4.69% (302.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|10
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-742
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-100
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-1K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +298.80 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +601.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 078.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Trading in Gold Pair
Start at : 8-April-2025
