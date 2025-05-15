SinyallerBölümler
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
249 (37.27%)
Zararla kapanan işlemler:
419 (62.72%)
En iyi işlem:
298.80 USD
En kötü işlem:
-204.53 USD
Brüt kâr:
24 907.20 USD (700 363 pips)
Brüt zarar:
-25 986.46 USD (652 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (601.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 445.83 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
91.31%
Maks. mevduat yükü:
9.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
401 (60.03%)
Satış işlemleri:
267 (39.97%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-1.62 USD
Ortalama kâr:
100.03 USD
Ortalama zarar:
-62.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-2 078.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 078.43 USD (22)
Aylık büyüme:
4.75%
Yıllık tahmin:
57.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 478.55 USD
Maksimum:
3 923.44 USD (88.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.14% (3 923.44 USD)
Varlığa göre:
4.69% (302.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 623
GBPJPY 16
EURJPY 10
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -742
GBPJPY -43
EURJPY -100
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 2K
EURJPY -1K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +298.80 USD
En kötü işlem: -205 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +601.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 078.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
292 daha fazla...
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Auto CT Gold By Phil ID
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
7K
USD
30
0%
668
37%
91%
0.95
-1.62
USD
42%
1:50
