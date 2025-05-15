СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Auto CT Gold By Phil ID
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
851
Прибыльных трейдов:
330 (38.77%)
Убыточных трейдов:
521 (61.22%)
Лучший трейд:
298.80 USD
Худший трейд:
-204.53 USD
Общая прибыль:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
Общий убыток:
-34 981.06 USD (940 164 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 614.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 614.67 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
78.01%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
527 (61.93%)
Коротких трейдов:
324 (38.07%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
106.15 USD
Средний убыток:
-67.14 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-2 078.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 078.43 USD (22)
Прирост в месяц:
-2.60%
Годовой прогноз:
-31.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 478.55 USD
Максимальная:
3 923.44 USD (88.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.14% (3 923.44 USD)
По эквити:
4.92% (373.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 804
GBPJPY 16
EURJPY 12
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 426
GBPJPY -43
EURJPY -139
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 80K
GBPJPY 2K
EURJPY -3K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +298.80 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +1 614.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 078.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
еще 298...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
Нет отзывов
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 20:14
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Auto CT Gold By Phil ID
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
6.5K
USD
43
0%
851
38%
78%
1.00
0.06
USD
42%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.