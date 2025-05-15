- Прирост
Всего трейдов:
851
Прибыльных трейдов:
330 (38.77%)
Убыточных трейдов:
521 (61.22%)
Лучший трейд:
298.80 USD
Худший трейд:
-204.53 USD
Общая прибыль:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
Общий убыток:
-34 981.06 USD (940 164 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 614.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 614.67 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
78.01%
Макс. загрузка депозита:
9.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
527 (61.93%)
Коротких трейдов:
324 (38.07%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
106.15 USD
Средний убыток:
-67.14 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-2 078.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 078.43 USD (22)
Прирост в месяц:
-2.60%
Годовой прогноз:
-31.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 478.55 USD
Максимальная:
3 923.44 USD (88.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.14% (3 923.44 USD)
По эквити:
4.92% (373.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|804
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|12
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|426
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-139
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|80K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +298.80 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +1 614.67 USD
Макс. убыток в серии: -2 078.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Trading in Gold Pair
Start at : 8-April-2025
Нет отзывов
