Signale / MetaTrader 4 / Auto CT Gold By Phil ID
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
854
Gewinntrades:
331 (38.75%)
Verlusttrades:
523 (61.24%)
Bester Trade:
298.80 USD
Schlechtester Trade:
-204.53 USD
Bruttoprofit:
35 150.95 USD (1 019 943 pips)
Bruttoverlust:
-35 102.26 USD (944 164 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 614.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 614.67 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
76.94%
Max deposit load:
9.24%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
529 (61.94%)
Short-Positionen:
325 (38.06%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
106.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-2 078.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 078.43 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-9.70%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 478.55 USD
Maximaler:
3 923.44 USD (88.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.14% (3 923.44 USD)
Kapital:
4.92% (373.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 807
GBPJPY 16
EURJPY 12
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 425
GBPJPY -43
EURJPY -139
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 80K
GBPJPY 2K
EURJPY -3K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +298.80 USD
Schlechtester Trade: -205 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 614.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 078.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
noch 298 ...
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
Keine Bewertungen
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.