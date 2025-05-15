- Wachstum
Trades insgesamt:
854
Gewinntrades:
331 (38.75%)
Verlusttrades:
523 (61.24%)
Bester Trade:
298.80 USD
Schlechtester Trade:
-204.53 USD
Bruttoprofit:
35 150.95 USD (1 019 943 pips)
Bruttoverlust:
-35 102.26 USD (944 164 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 614.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 614.67 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
76.94%
Max deposit load:
9.24%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
529 (61.94%)
Short-Positionen:
325 (38.06%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
106.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-2 078.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 078.43 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-9.70%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 478.55 USD
Maximaler:
3 923.44 USD (88.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.14% (3 923.44 USD)
Kapital:
4.92% (373.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|807
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|12
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|425
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-139
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|80K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +298.80 USD
Schlechtester Trade: -205 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 614.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 078.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Trading in Gold Pair
Start at : 8-April-2025
Start at : 8-April-2025
