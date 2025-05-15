SinaisSeções
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
853
Negociações com lucro:
330 (38.68%)
Negociações com perda:
523 (61.31%)
Melhor negociação:
298.80 USD
Pior negociação:
-204.53 USD
Lucro bruto:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
Perda bruta:
-35 102.26 USD (944 164 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 614.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 614.67 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
78.01%
Depósito máximo carregado:
9.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
529 (62.02%)
Negociações curtas:
324 (37.98%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
106.15 USD
Perda média:
-67.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-2 078.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 078.43 USD (22)
Crescimento mensal:
-5.66%
Previsão anual:
-68.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 478.55 USD
Máximo:
3 923.44 USD (88.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.14% (3 923.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.92% (373.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 806
GBPJPY 16
EURJPY 12
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 304
GBPJPY -43
EURJPY -139
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 76K
GBPJPY 2K
EURJPY -3K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +298.80 USD
Pior negociação: -205 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +1 614.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2 078.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
298 mais ...
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
Sem comentários
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 20:14
Share of days for 80% of growth is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Auto CT Gold By Phil ID
30 USD por mês
3%
0
0
USD
6.4K
USD
43
0%
853
38%
78%
0.99
-0.08
USD
42%
1:50
Copiar

