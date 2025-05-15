- Crescimento
Negociações:
853
Negociações com lucro:
330 (38.68%)
Negociações com perda:
523 (61.31%)
Melhor negociação:
298.80 USD
Pior negociação:
-204.53 USD
Lucro bruto:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
Perda bruta:
-35 102.26 USD (944 164 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 614.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 614.67 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
78.01%
Depósito máximo carregado:
9.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
529 (62.02%)
Negociações curtas:
324 (37.98%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
106.15 USD
Perda média:
-67.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-2 078.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 078.43 USD (22)
Crescimento mensal:
-5.66%
Previsão anual:
-68.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 478.55 USD
Máximo:
3 923.44 USD (88.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.14% (3 923.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.92% (373.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|806
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|12
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|304
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-139
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|76K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +298.80 USD
Pior negociação: -205 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +1 614.67 USD
Máxima perda consecutiva: -2 078.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Trading in Gold Pair
Start at : 8-April-2025
Start at : 8-April-2025
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
43
0%
853
38%
78%
0.99
-0.08
USD
USD
42%
1:50