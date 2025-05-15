信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Auto CT Gold By Phil ID
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0条评论
可靠性
43
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
852
盈利交易:
330 (38.73%)
亏损交易:
522 (61.27%)
最好交易:
298.80 USD
最差交易:
-204.53 USD
毛利:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
毛利亏损:
-35 041.66 USD (942 164 pips)
最大连续赢利:
16 (1 614.67 USD)
最大连续盈利:
1 614.67 USD (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
78.01%
最大入金加载:
9.24%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.00
长期交易:
528 (61.97%)
短期交易:
324 (38.03%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
106.15 USD
平均损失:
-67.13 USD
最大连续失误:
22 (-2 078.43 USD)
最大连续亏损:
-2 078.43 USD (22)
每月增长:
-2.96%
年度预测:
-35.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 478.55 USD
最大值:
3 923.44 USD (88.27%)
相对跌幅:
结余:
42.14% (3 923.44 USD)
净值:
4.92% (373.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 805
GBPJPY 16
EURJPY 12
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 365
GBPJPY -43
EURJPY -139
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 78K
GBPJPY 2K
EURJPY -3K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +298.80 USD
最差交易: -205 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +1 614.67 USD
最大连续亏损: -2 078.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
没有评论
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 20:14
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Auto CT Gold By Phil ID
每月30 USD
4%
0
0
USD
6.5K
USD
43
0%
852
38%
78%
0.99
-0.01
USD
42%
1:50
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载