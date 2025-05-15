- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
852
盈利交易:
330 (38.73%)
亏损交易:
522 (61.27%)
最好交易:
298.80 USD
最差交易:
-204.53 USD
毛利:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
毛利亏损:
-35 041.66 USD (942 164 pips)
最大连续赢利:
16 (1 614.67 USD)
最大连续盈利:
1 614.67 USD (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
78.01%
最大入金加载:
9.24%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.00
长期交易:
528 (61.97%)
短期交易:
324 (38.03%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
106.15 USD
平均损失:
-67.13 USD
最大连续失误:
22 (-2 078.43 USD)
最大连续亏损:
-2 078.43 USD (22)
每月增长:
-2.96%
年度预测:
-35.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 478.55 USD
最大值:
3 923.44 USD (88.27%)
相对跌幅:
结余:
42.14% (3 923.44 USD)
净值:
4.92% (373.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|805
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|12
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|365
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-139
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|78K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +298.80 USD
最差交易: -205 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +1 614.67 USD
最大连续亏损: -2 078.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Trading in Gold Pair
Start at : 8-April-2025
没有评论
