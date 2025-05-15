SeñalesSecciones
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
853
Transacciones Rentables:
330 (38.68%)
Transacciones Irrentables:
523 (61.31%)
Mejor transacción:
298.80 USD
Peor transacción:
-204.53 USD
Beneficio Bruto:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 102.26 USD (944 164 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 614.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 614.67 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
78.01%
Carga máxima del depósito:
9.24%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
529 (62.02%)
Transacciones Cortas:
324 (37.98%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
106.15 USD
Pérdidas medias:
-67.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-2 078.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 078.43 USD (22)
Crecimiento al mes:
-5.66%
Pronóstico anual:
-68.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 478.55 USD
Máxima:
3 923.44 USD (88.27%)
Reducción relativa:
De balance:
42.14% (3 923.44 USD)
De fondos:
4.92% (373.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 806
GBPJPY 16
EURJPY 12
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 304
GBPJPY -43
EURJPY -139
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 76K
GBPJPY 2K
EURJPY -3K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +298.80 USD
Peor transacción: -205 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +1 614.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 078.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
otros 298...
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
No hay comentarios
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 20:14
Share of days for 80% of growth is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Auto CT Gold By Phil ID
30 USD al mes
3%
0
0
USD
6.4K
USD
43
0%
853
38%
78%
0.99
-0.08
USD
42%
1:50
