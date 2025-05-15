- Incremento
Total de Trades:
853
Transacciones Rentables:
330 (38.68%)
Transacciones Irrentables:
523 (61.31%)
Mejor transacción:
298.80 USD
Peor transacción:
-204.53 USD
Beneficio Bruto:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 102.26 USD (944 164 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 614.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 614.67 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
78.01%
Carga máxima del depósito:
9.24%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
529 (62.02%)
Transacciones Cortas:
324 (37.98%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
106.15 USD
Pérdidas medias:
-67.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-2 078.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 078.43 USD (22)
Crecimiento al mes:
-5.66%
Pronóstico anual:
-68.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 478.55 USD
Máxima:
3 923.44 USD (88.27%)
Reducción relativa:
De balance:
42.14% (3 923.44 USD)
De fondos:
4.92% (373.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|806
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|12
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|304
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-139
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|76K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
