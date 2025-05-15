시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Auto CT Gold By Phil ID
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
864
이익 거래:
337 (39.00%)
손실 거래:
527 (61.00%)
최고의 거래:
298.80 USD
최악의 거래:
-204.53 USD
총 수익:
35 601.48 USD (1 044 362 pips)
총 손실:
-35 303.86 USD (956 164 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 614.67 USD)
연속 최대 이익:
1 614.67 USD (16)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
75.24%
최대 입금량:
9.24%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
538 (62.27%)
숏(주식차입매도):
326 (37.73%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.34 USD
평균 이익:
105.64 USD
평균 손실:
-66.99 USD
연속 최대 손실:
22 (-2 078.43 USD)
연속 최대 손실:
-2 078.43 USD (22)
월별 성장률:
4.23%
연간 예측:
51.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 478.55 USD
최대한의:
3 923.44 USD (88.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.14% (3 923.44 USD)
자본금별:
4.92% (373.32 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 817
GBPJPY 16
EURJPY 12
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 674
GBPJPY -43
EURJPY -139
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 92K
GBPJPY 2K
EURJPY -3K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +298.80 USD
최악의 거래: -205 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +1 614.67 USD
연속 최대 손실: -2 078.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AM-UK-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
299 더...
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
리뷰 없음
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 20:14
Share of days for 80% of growth is too low
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Auto CT Gold By Phil ID
월별 30 USD
9%
0
0
USD
6.8K
USD
44
0%
864
39%
75%
1.00
0.34
USD
42%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.