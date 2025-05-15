Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

QTrade-Server 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 3 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 14 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 3 RoboForex-ECN-3 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 FXNet-Real 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 ILQAu-A1 Live 0.00 × 1 Larson-Demo 0.00 × 1 292 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou