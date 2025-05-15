SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Auto CT Gold By Phil ID
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
664
Bénéfice trades:
247 (37.19%)
Perte trades:
417 (62.80%)
Meilleure transaction:
298.80 USD
Pire transaction:
-204.53 USD
Bénéfice brut:
24 670.03 USD (695 363 pips)
Perte brute:
-25 804.04 USD (648 493 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (601.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 445.83 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
91.31%
Charge de dépôt maximale:
9.24%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
398 (59.94%)
Courts trades:
266 (40.06%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-1.71 USD
Bénéfice moyen:
99.88 USD
Perte moyenne:
-61.88 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-2 078.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 078.43 USD (22)
Croissance mensuelle:
3.93%
Prévision annuelle:
47.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 478.55 USD
Maximal:
3 923.44 USD (88.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.14% (3 923.44 USD)
Par fonds propres:
4.69% (302.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 619
GBPJPY 16
EURJPY 10
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -797
GBPJPY -43
EURJPY -100
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
GBPJPY 2K
EURJPY -1K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +298.80 USD
Pire transaction: -205 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +601.43 USD
Perte consécutive maximale: -2 078.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
292 plus...
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.