SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Auto CT Gold By Phil ID
Philippus Mudasinaga

Auto CT Gold By Phil ID

Philippus Mudasinaga
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
668
Profit Trade:
249 (37.27%)
Loss Trade:
419 (62.72%)
Best Trade:
298.80 USD
Worst Trade:
-204.53 USD
Profitto lordo:
24 907.20 USD (700 363 pips)
Perdita lorda:
-25 986.46 USD (652 493 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (601.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 445.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.31%
Massimo carico di deposito:
9.24%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
401 (60.03%)
Short Trade:
267 (39.97%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.62 USD
Profitto medio:
100.03 USD
Perdita media:
-62.02 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-2 078.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 078.43 USD (22)
Crescita mensile:
4.75%
Previsione annuale:
57.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 478.55 USD
Massimale:
3 923.44 USD (88.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.14% (3 923.44 USD)
Per equità:
4.69% (302.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 623
GBPJPY 16
EURJPY 10
USDCHF 10
GBPUSD 6
CHFJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -742
GBPJPY -43
EURJPY -100
USDCHF -42
GBPUSD 43
CHFJPY -195
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 50K
GBPJPY 2K
EURJPY -1K
USDCHF -1K
GBPUSD 1.7K
CHFJPY -3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +298.80 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +601.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 078.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
292 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading in Gold Pair 

Start at : 8-April-2025
Non ci sono recensioni
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 20:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Auto CT Gold By Phil ID
30USD al mese
-9%
0
0
USD
7K
USD
30
0%
668
37%
91%
0.95
-1.62
USD
42%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.