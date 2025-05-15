- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
668
Profit Trade:
249 (37.27%)
Loss Trade:
419 (62.72%)
Best Trade:
298.80 USD
Worst Trade:
-204.53 USD
Profitto lordo:
24 907.20 USD (700 363 pips)
Perdita lorda:
-25 986.46 USD (652 493 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (601.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 445.83 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.31%
Massimo carico di deposito:
9.24%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
401 (60.03%)
Short Trade:
267 (39.97%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.62 USD
Profitto medio:
100.03 USD
Perdita media:
-62.02 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-2 078.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 078.43 USD (22)
Crescita mensile:
4.75%
Previsione annuale:
57.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 478.55 USD
Massimale:
3 923.44 USD (88.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.14% (3 923.44 USD)
Per equità:
4.69% (302.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|623
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|10
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-742
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-100
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-1K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +298.80 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +601.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 078.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Trading in Gold Pair
Start at : 8-April-2025
Start at : 8-April-2025
Non ci sono recensioni
