トレード:
853
利益トレード:
330 (38.68%)
損失トレード:
523 (61.31%)
ベストトレード:
298.80 USD
最悪のトレード:
-204.53 USD
総利益:
35 030.26 USD (1 015 900 pips)
総損失:
-35 102.26 USD (944 164 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 614.67 USD)
最大連続利益:
1 614.67 USD (16)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
78.01%
最大入金額:
9.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
529 (62.02%)
短いトレード:
324 (37.98%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
106.15 USD
平均損失:
-67.12 USD
最大連続の負け:
22 (-2 078.43 USD)
最大連続損失:
-2 078.43 USD (22)
月間成長:
-5.66%
年間予想:
-68.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 478.55 USD
最大の:
3 923.44 USD (88.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.14% (3 923.44 USD)
エクイティによる:
4.92% (373.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|806
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|12
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|304
|GBPJPY
|-43
|EURJPY
|-139
|USDCHF
|-42
|GBPUSD
|43
|CHFJPY
|-195
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|76K
|GBPJPY
|2K
|EURJPY
|-3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-3.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +298.80 USD
最悪のトレード: -205 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +1 614.67 USD
最大連続損失: -2 078.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
Trading in Gold Pair
Start at : 8-April-2025
Start at : 8-April-2025
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
43
0%
853
38%
78%
0.99
-0.08
USD
USD
42%
1:50