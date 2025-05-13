SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229
Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 180
Kârla kapanan işlemler:
976 (82.71%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (17.29%)
En iyi işlem:
204.28 USD
En kötü işlem:
-62.90 USD
Brüt kâr:
3 638.84 USD (244 550 pips)
Brüt zarar:
-1 633.70 USD (152 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (53.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
225.35 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.80
Alış işlemleri:
649 (55.00%)
Satış işlemleri:
531 (45.00%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-8.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-257.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.07 USD (6)
Aylık büyüme:
3.77%
Yıllık tahmin:
45.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
257.07 USD (2.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.31% (257.07 USD)
Varlığa göre:
16.64% (1 725.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 372
EURJPY-VIP 264
GBPNZD-VIP 199
AUDCAD-VIP 86
AUDUSD-VIP 83
EURUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 47
AUDNZD-VIP 34
EURCHF-VIP 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 231
EURJPY-VIP 125
GBPNZD-VIP 351
AUDCAD-VIP 166
AUDUSD-VIP 390
EURUSD-VIP 448
AUDCHF-VIP 149
AUDNZD-VIP 69
EURCHF-VIP 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 3.8K
EURJPY-VIP -365
GBPNZD-VIP 19K
AUDCAD-VIP 9.2K
AUDUSD-VIP 22K
EURUSD-VIP 15K
AUDCHF-VIP 9.7K
AUDNZD-VIP 10K
EURCHF-VIP 4.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.28 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +53.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 09:31
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 06:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 07:23
Share of trading days is too low
2025.05.13 07:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.13 06:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 06:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 06:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.13 06:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 06:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
10K
USD
20
100%
1 180
82%
100%
2.22
1.70
USD
17%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.