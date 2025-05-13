SeñalesSecciones
Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 949
Transacciones Rentables:
1 601 (82.14%)
Transacciones Irrentables:
348 (17.86%)
Mejor transacción:
204.28 USD
Peor transacción:
-62.90 USD
Beneficio Bruto:
5 715.28 USD (410 730 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 457.69 USD (247 891 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (58.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
225.35 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.83%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
12.67
Transacciones Largas:
1 050 (53.87%)
Transacciones Cortas:
899 (46.13%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
3.57 USD
Pérdidas medias:
-7.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-257.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-257.07 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
30.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
257.07 USD (2.24%)
Reducción relativa:
De balance:
2.31% (257.07 USD)
De fondos:
41.43% (4 228.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 618
EURJPY-VIP 438
GBPNZD-VIP 361
AUDCAD-VIP 148
AUDUSD-VIP 115
EURUSD-VIP 100
AUDCHF-VIP 81
AUDNZD-VIP 66
EURCHF-VIP 22
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 427
EURJPY-VIP 287
GBPNZD-VIP 673
AUDCAD-VIP 289
AUDUSD-VIP 535
EURUSD-VIP 502
AUDCHF-VIP 264
AUDNZD-VIP 157
EURCHF-VIP 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 6.7K
GBPNZD-VIP 31K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 19K
EURCHF-VIP 6.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +204.28 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +58.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -257.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
