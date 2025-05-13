- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 949
Transacciones Rentables:
1 601 (82.14%)
Transacciones Irrentables:
348 (17.86%)
Mejor transacción:
204.28 USD
Peor transacción:
-62.90 USD
Beneficio Bruto:
5 715.28 USD (410 730 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 457.69 USD (247 891 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (58.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
225.35 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.83%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
12.67
Transacciones Largas:
1 050 (53.87%)
Transacciones Cortas:
899 (46.13%)
Factor de Beneficio:
2.33
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
3.57 USD
Pérdidas medias:
-7.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-257.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-257.07 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
30.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
257.07 USD (2.24%)
Reducción relativa:
De balance:
2.31% (257.07 USD)
De fondos:
41.43% (4 228.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|618
|EURJPY-VIP
|438
|GBPNZD-VIP
|361
|AUDCAD-VIP
|148
|AUDUSD-VIP
|115
|EURUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|81
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|427
|EURJPY-VIP
|287
|GBPNZD-VIP
|673
|AUDCAD-VIP
|289
|AUDUSD-VIP
|535
|EURUSD-VIP
|502
|AUDCHF-VIP
|264
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|6.7K
|GBPNZD-VIP
|31K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +204.28 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +58.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -257.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
