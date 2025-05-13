SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229
Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 176
Bénéfice trades:
973 (82.73%)
Perte trades:
203 (17.26%)
Meilleure transaction:
204.28 USD
Pire transaction:
-62.90 USD
Bénéfice brut:
3 633.41 USD (244 066 pips)
Perte brute:
-1 630.20 USD (152 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (53.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
225.35 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.15%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.79
Longs trades:
645 (54.85%)
Courts trades:
531 (45.15%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
3.73 USD
Perte moyenne:
-8.03 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-257.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.07 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.84%
Prévision annuelle:
46.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
257.07 USD (2.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.31% (257.07 USD)
Par fonds propres:
16.64% (1 725.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 368
EURJPY-VIP 264
GBPNZD-VIP 199
AUDCAD-VIP 86
AUDUSD-VIP 83
EURUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 47
AUDNZD-VIP 34
EURCHF-VIP 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 229
EURJPY-VIP 125
GBPNZD-VIP 351
AUDCAD-VIP 166
AUDUSD-VIP 390
EURUSD-VIP 448
AUDCHF-VIP 149
AUDNZD-VIP 69
EURCHF-VIP 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 3.8K
EURJPY-VIP -365
GBPNZD-VIP 19K
AUDCAD-VIP 9.2K
AUDUSD-VIP 22K
EURUSD-VIP 15K
AUDCHF-VIP 9.7K
AUDNZD-VIP 10K
EURCHF-VIP 4.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.28 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +53.55 USD
Perte consécutive maximale: -257.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 09:31
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 06:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 07:23
Share of trading days is too low
2025.05.13 07:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.13 06:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 06:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 06:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.13 06:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 06:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
