Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 180
Profit Trade:
976 (82.71%)
Loss Trade:
204 (17.29%)
Best Trade:
204.28 USD
Worst Trade:
-62.90 USD
Profitto lordo:
3 638.84 USD (244 550 pips)
Perdita lorda:
-1 633.70 USD (152 860 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (53.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
225.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.15%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.80
Long Trade:
649 (55.00%)
Short Trade:
531 (45.00%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-8.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-257.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.07 USD (6)
Crescita mensile:
3.77%
Previsione annuale:
45.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
257.07 USD (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.31% (257.07 USD)
Per equità:
16.64% (1 725.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 372
EURJPY-VIP 264
GBPNZD-VIP 199
AUDCAD-VIP 86
AUDUSD-VIP 83
EURUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 47
AUDNZD-VIP 34
EURCHF-VIP 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 231
EURJPY-VIP 125
GBPNZD-VIP 351
AUDCAD-VIP 166
AUDUSD-VIP 390
EURUSD-VIP 448
AUDCHF-VIP 149
AUDNZD-VIP 69
EURCHF-VIP 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 3.8K
EURJPY-VIP -365
GBPNZD-VIP 19K
AUDCAD-VIP 9.2K
AUDUSD-VIP 22K
EURUSD-VIP 15K
AUDCHF-VIP 9.7K
AUDNZD-VIP 10K
EURCHF-VIP 4.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.28 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +53.55 USD
Massima perdita consecutiva: -257.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 09:31
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 06:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 07:23
Share of trading days is too low
2025.05.13 07:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.13 06:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 06:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 06:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.13 06:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 06:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
