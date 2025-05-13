- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 949
利益トレード:
1 601 (82.14%)
損失トレード:
348 (17.86%)
ベストトレード:
204.28 USD
最悪のトレード:
-62.90 USD
総利益:
5 715.28 USD (410 730 pips)
総損失:
-2 457.69 USD (247 891 pips)
最大連続の勝ち:
30 (58.88 USD)
最大連続利益:
225.35 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
12.67
長いトレード:
1 050 (53.87%)
短いトレード:
899 (46.13%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
3.57 USD
平均損失:
-7.06 USD
最大連続の負け:
6 (-257.07 USD)
最大連続損失:
-257.07 USD (6)
月間成長:
2.55%
年間予想:
30.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
257.07 USD (2.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.31% (257.07 USD)
エクイティによる:
41.43% (4 228.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|618
|EURJPY-VIP
|438
|GBPNZD-VIP
|361
|AUDCAD-VIP
|148
|AUDUSD-VIP
|115
|EURUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|81
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|427
|EURJPY-VIP
|287
|GBPNZD-VIP
|673
|AUDCAD-VIP
|289
|AUDUSD-VIP
|535
|EURUSD-VIP
|502
|AUDCHF-VIP
|264
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|6.7K
|GBPNZD-VIP
|31K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +204.28 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +58.88 USD
最大連続損失: -257.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし