シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229
Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 949
利益トレード:
1 601 (82.14%)
損失トレード:
348 (17.86%)
ベストトレード:
204.28 USD
最悪のトレード:
-62.90 USD
総利益:
5 715.28 USD (410 730 pips)
総損失:
-2 457.69 USD (247 891 pips)
最大連続の勝ち:
30 (58.88 USD)
最大連続利益:
225.35 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
12.67
長いトレード:
1 050 (53.87%)
短いトレード:
899 (46.13%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
1.67 USD
平均利益:
3.57 USD
平均損失:
-7.06 USD
最大連続の負け:
6 (-257.07 USD)
最大連続損失:
-257.07 USD (6)
月間成長:
2.55%
年間予想:
30.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
257.07 USD (2.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.31% (257.07 USD)
エクイティによる:
41.43% (4 228.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 618
EURJPY-VIP 438
GBPNZD-VIP 361
AUDCAD-VIP 148
AUDUSD-VIP 115
EURUSD-VIP 100
AUDCHF-VIP 81
AUDNZD-VIP 66
EURCHF-VIP 22
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 427
EURJPY-VIP 287
GBPNZD-VIP 673
AUDCAD-VIP 289
AUDUSD-VIP 535
EURUSD-VIP 502
AUDCHF-VIP 264
AUDNZD-VIP 157
EURCHF-VIP 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 6.7K
GBPNZD-VIP 31K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 19K
EURCHF-VIP 6.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +204.28 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +58.88 USD
最大連続損失: -257.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
