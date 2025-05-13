- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 944
Прибыльных трейдов:
1 597 (82.15%)
Убыточных трейдов:
347 (17.85%)
Лучший трейд:
204.28 USD
Худший трейд:
-62.90 USD
Общая прибыль:
5 706.78 USD (409 821 pips)
Общий убыток:
-2 453.81 USD (247 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (58.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
225.35 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.83%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.65
Длинных трейдов:
1 048 (53.91%)
Коротких трейдов:
896 (46.09%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-7.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-257.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-257.07 USD (6)
Прирост в месяц:
2.95%
Годовой прогноз:
36.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
257.07 USD (2.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.31% (257.07 USD)
По эквити:
41.43% (4 228.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|618
|EURJPY-VIP
|434
|GBPNZD-VIP
|360
|AUDCAD-VIP
|148
|AUDUSD-VIP
|115
|EURUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|81
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|427
|EURJPY-VIP
|284
|GBPNZD-VIP
|672
|AUDCAD-VIP
|289
|AUDUSD-VIP
|535
|EURUSD-VIP
|502
|AUDCHF-VIP
|264
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|6.6K
|GBPNZD-VIP
|30K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +204.28 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +58.88 USD
Макс. убыток в серии: -257.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
