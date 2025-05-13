시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229
Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 36%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 018
이익 거래:
1 660 (82.25%)
손실 거래:
358 (17.74%)
최고의 거래:
204.28 USD
최악의 거래:
-62.90 USD
총 수익:
5 871.02 USD (423 717 pips)
총 손실:
-2 505.75 USD (253 822 pips)
연속 최대 이익:
30 (58.88 USD)
연속 최대 이익:
225.35 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
13.09
롱(주식매수):
1 089 (53.96%)
숏(주식차입매도):
929 (46.04%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
3.54 USD
평균 손실:
-7.00 USD
연속 최대 손실:
6 (-257.07 USD)
연속 최대 손실:
-257.07 USD (6)
월별 성장률:
2.53%
연간 예측:
30.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
257.07 USD (2.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.31% (257.07 USD)
자본금별:
54.08% (5 468.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 658
EURJPY-VIP 444
GBPNZD-VIP 371
AUDCAD-VIP 151
AUDUSD-VIP 117
EURUSD-VIP 104
AUDCHF-VIP 83
AUDNZD-VIP 68
EURCHF-VIP 22
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 455
EURJPY-VIP 291
GBPNZD-VIP 689
AUDCAD-VIP 293
AUDUSD-VIP 542
EURUSD-VIP 537
AUDCHF-VIP 272
AUDNZD-VIP 162
EURCHF-VIP 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 7.4K
GBPNZD-VIP 33K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 32K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 17K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 6.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +204.28 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +58.88 USD
연속 최대 손실: -257.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
