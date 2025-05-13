- 자본
- 축소
트레이드:
2 018
이익 거래:
1 660 (82.25%)
손실 거래:
358 (17.74%)
최고의 거래:
204.28 USD
최악의 거래:
-62.90 USD
총 수익:
5 871.02 USD (423 717 pips)
총 손실:
-2 505.75 USD (253 822 pips)
연속 최대 이익:
30 (58.88 USD)
연속 최대 이익:
225.35 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
13.09
롱(주식매수):
1 089 (53.96%)
숏(주식차입매도):
929 (46.04%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
3.54 USD
평균 손실:
-7.00 USD
연속 최대 손실:
6 (-257.07 USD)
연속 최대 손실:
-257.07 USD (6)
월별 성장률:
2.53%
연간 예측:
30.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
257.07 USD (2.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.31% (257.07 USD)
자본금별:
54.08% (5 468.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|658
|EURJPY-VIP
|444
|GBPNZD-VIP
|371
|AUDCAD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|117
|EURUSD-VIP
|104
|AUDCHF-VIP
|83
|AUDNZD-VIP
|68
|EURCHF-VIP
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|455
|EURJPY-VIP
|291
|GBPNZD-VIP
|689
|AUDCAD-VIP
|293
|AUDUSD-VIP
|542
|EURUSD-VIP
|537
|AUDCHF-VIP
|272
|AUDNZD-VIP
|162
|EURCHF-VIP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|17K
|EURJPY-VIP
|7.4K
|GBPNZD-VIP
|33K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +204.28 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +58.88 USD
연속 최대 손실: -257.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
