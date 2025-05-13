SignaleKategorien
Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 956
Gewinntrades:
1 607 (82.15%)
Verlusttrades:
349 (17.84%)
Bester Trade:
204.28 USD
Schlechtester Trade:
-62.90 USD
Bruttoprofit:
5 728.23 USD (412 249 pips)
Bruttoverlust:
-2 460.23 USD (248 353 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (58.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
225.35 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.83%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
12.71
Long-Positionen:
1 055 (53.94%)
Short-Positionen:
901 (46.06%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
1.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-257.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-257.07 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.35%
Jahresprognose:
28.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
257.07 USD (2.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.31% (257.07 USD)
Kapital:
41.43% (4 228.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 620
EURJPY-VIP 438
GBPNZD-VIP 364
AUDCAD-VIP 149
AUDUSD-VIP 115
EURUSD-VIP 100
AUDCHF-VIP 81
AUDNZD-VIP 67
EURCHF-VIP 22
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 428
EURJPY-VIP 287
GBPNZD-VIP 679
AUDCAD-VIP 290
AUDUSD-VIP 535
EURUSD-VIP 502
AUDCHF-VIP 264
AUDNZD-VIP 159
EURCHF-VIP 124
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 6.7K
GBPNZD-VIP 31K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 6.8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +204.28 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -257.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
