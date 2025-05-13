- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 956
Gewinntrades:
1 607 (82.15%)
Verlusttrades:
349 (17.84%)
Bester Trade:
204.28 USD
Schlechtester Trade:
-62.90 USD
Bruttoprofit:
5 728.23 USD (412 249 pips)
Bruttoverlust:
-2 460.23 USD (248 353 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (58.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
225.35 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.83%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
12.71
Long-Positionen:
1 055 (53.94%)
Short-Positionen:
901 (46.06%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
1.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-257.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-257.07 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.35%
Jahresprognose:
28.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
257.07 USD (2.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.31% (257.07 USD)
Kapital:
41.43% (4 228.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|620
|EURJPY-VIP
|438
|GBPNZD-VIP
|364
|AUDCAD-VIP
|149
|AUDUSD-VIP
|115
|EURUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|81
|AUDNZD-VIP
|67
|EURCHF-VIP
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|428
|EURJPY-VIP
|287
|GBPNZD-VIP
|679
|AUDCAD-VIP
|290
|AUDUSD-VIP
|535
|EURUSD-VIP
|502
|AUDCHF-VIP
|264
|AUDNZD-VIP
|159
|EURCHF-VIP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|6.7K
|GBPNZD-VIP
|31K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +204.28 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -257.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
