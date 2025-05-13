- Crescimento
Negociações:
1 949
Negociações com lucro:
1 601 (82.14%)
Negociações com perda:
348 (17.86%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-62.90 USD
Lucro bruto:
5 715.28 USD (410 730 pips)
Perda bruta:
-2 457.69 USD (247 891 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (58.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
225.35 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
12.67
Negociações longas:
1 050 (53.87%)
Negociações curtas:
899 (46.13%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
1.67 USD
Lucro médio:
3.57 USD
Perda média:
-7.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-257.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-257.07 USD (6)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
30.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
257.07 USD (2.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.31% (257.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.43% (4 228.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|618
|EURJPY-VIP
|438
|GBPNZD-VIP
|361
|AUDCAD-VIP
|148
|AUDUSD-VIP
|115
|EURUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|81
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|427
|EURJPY-VIP
|287
|GBPNZD-VIP
|673
|AUDCAD-VIP
|289
|AUDUSD-VIP
|535
|EURUSD-VIP
|502
|AUDCHF-VIP
|264
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|6.7K
|GBPNZD-VIP
|31K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +58.88 USD
Máxima perda consecutiva: -257.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
