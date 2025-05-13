SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229
Yui Ming Wan

HONG RLKS_8YR_1M_2M VT229

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 35%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 949
Negociações com lucro:
1 601 (82.14%)
Negociações com perda:
348 (17.86%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-62.90 USD
Lucro bruto:
5 715.28 USD (410 730 pips)
Perda bruta:
-2 457.69 USD (247 891 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (58.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
225.35 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
12.67
Negociações longas:
1 050 (53.87%)
Negociações curtas:
899 (46.13%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
1.67 USD
Lucro médio:
3.57 USD
Perda média:
-7.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-257.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-257.07 USD (6)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
30.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
257.07 USD (2.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.31% (257.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.43% (4 228.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 618
EURJPY-VIP 438
GBPNZD-VIP 361
AUDCAD-VIP 148
AUDUSD-VIP 115
EURUSD-VIP 100
AUDCHF-VIP 81
AUDNZD-VIP 66
EURCHF-VIP 22
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 427
EURJPY-VIP 287
GBPNZD-VIP 673
AUDCAD-VIP 289
AUDUSD-VIP 535
EURUSD-VIP 502
AUDCHF-VIP 264
AUDNZD-VIP 157
EURCHF-VIP 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 6.7K
GBPNZD-VIP 31K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 31K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 16K
AUDNZD-VIP 19K
EURCHF-VIP 6.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +58.88 USD
Máxima perda consecutiva: -257.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.19 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar