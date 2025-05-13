- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 945
盈利交易:
1 598 (82.15%)
亏损交易:
347 (17.84%)
最好交易:
204.28 USD
最差交易:
-62.90 USD
毛利:
5 707.69 USD (409 956 pips)
毛利亏损:
-2 453.81 USD (247 323 pips)
最大连续赢利:
30 (58.88 USD)
最大连续盈利:
225.35 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
3 天
采收率:
12.66
长期交易:
1 049 (53.93%)
短期交易:
896 (46.07%)
利润因子:
2.33
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
3.57 USD
平均损失:
-7.07 USD
最大连续失误:
6 (-257.07 USD)
最大连续亏损:
-257.07 USD (6)
每月增长:
2.72%
年度预测:
32.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
257.07 USD (2.24%)
相对跌幅:
结余:
2.31% (257.07 USD)
净值:
41.43% (4 228.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|618
|EURJPY-VIP
|435
|GBPNZD-VIP
|360
|AUDCAD-VIP
|148
|AUDUSD-VIP
|115
|EURUSD-VIP
|100
|AUDCHF-VIP
|81
|AUDNZD-VIP
|66
|EURCHF-VIP
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|427
|EURJPY-VIP
|285
|GBPNZD-VIP
|672
|AUDCAD-VIP
|289
|AUDUSD-VIP
|535
|EURUSD-VIP
|502
|AUDCHF-VIP
|264
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|6.8K
|GBPNZD-VIP
|30K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|31K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|16K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +204.28 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +58.88 USD
最大连续亏损: -257.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论