- 자본
- 축소
트레이드:
1 778
이익 거래:
1 424 (80.08%)
손실 거래:
354 (19.91%)
최고의 거래:
356.20 USD
최악의 거래:
-93.13 USD
총 수익:
7 632.29 USD (341 225 pips)
총 손실:
-3 406.40 USD (197 846 pips)
연속 최대 이익:
36 (141.58 USD)
연속 최대 이익:
465.85 USD (2)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.26%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
10.96
롱(주식매수):
926 (52.08%)
숏(주식차입매도):
852 (47.92%)
수익 요인:
2.24
기대수익:
2.38 USD
평균 이익:
5.36 USD
평균 손실:
-9.62 USD
연속 최대 손실:
6 (-241.41 USD)
연속 최대 손실:
-385.49 USD (5)
월별 성장률:
1.19%
연간 예측:
14.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
385.49 USD (1.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.82% (385.49 USD)
자본금별:
8.97% (1 805.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|522
|EURJPY-VIP
|407
|AUDSGD-VIP
|192
|AUDCAD-VIP
|184
|AUDUSD-VIP
|116
|USDSGD-VIP
|114
|GBPNZD-VIP
|87
|AUDCHF-VIP
|79
|AUDJPY-VIP
|32
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|636
|AUDSGD-VIP
|213
|AUDCAD-VIP
|426
|AUDUSD-VIP
|489
|USDSGD-VIP
|295
|GBPNZD-VIP
|160
|AUDCHF-VIP
|375
|AUDJPY-VIP
|89
|CADCHF-VIP
|274
|EURCHF-VIP
|174
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|22K
|EURJPY-VIP
|26K
|AUDSGD-VIP
|10K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|15K
|GBPNZD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|4.9K
|CADCHF-VIP
|5.4K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +356.20 USD
최악의 거래: -93 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +141.58 USD
연속 최대 손실: -241.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
35
100%
1 778
80%
100%
2.24
2.38
USD
USD
9%
1:500