Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 740
Negociações com lucro:
1 394 (80.11%)
Negociações com perda:
346 (19.89%)
Melhor negociação:
356.20 USD
Pior negociação:
-93.13 USD
Lucro bruto:
7 495.51 USD (334 207 pips)
Perda bruta:
-3 358.78 USD (194 542 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (141.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
465.85 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.73
Negociações longas:
904 (51.95%)
Negociações curtas:
836 (48.05%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
2.38 USD
Lucro médio:
5.38 USD
Perda média:
-9.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-241.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-385.49 USD (5)
Crescimento mensal:
1.34%
Previsão anual:
17.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
385.49 USD (1.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.82% (385.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.97% (1 805.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 492
EURJPY-VIP 407
AUDSGD-VIP 191
AUDCAD-VIP 181
AUDUSD-VIP 115
USDSGD-VIP 113
GBPNZD-VIP 87
AUDCHF-VIP 77
AUDJPY-VIP 32
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 636
AUDSGD-VIP 211
AUDCAD-VIP 419
AUDUSD-VIP 485
USDSGD-VIP 293
GBPNZD-VIP 160
AUDCHF-VIP 359
AUDJPY-VIP 89
CADCHF-VIP 274
EURCHF-VIP 174
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 26K
AUDSGD-VIP 10K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 15K
USDSGD-VIP 15K
GBPNZD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 11K
AUDJPY-VIP 4.9K
CADCHF-VIP 5.4K
EURCHF-VIP 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +356.20 USD
Pior negociação: -93 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +141.58 USD
Máxima perda consecutiva: -241.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
