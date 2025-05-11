- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 739
盈利交易:
1 393 (80.10%)
亏损交易:
346 (19.90%)
最好交易:
356.20 USD
最差交易:
-93.13 USD
毛利:
7 494.56 USD (334 134 pips)
毛利亏损:
-3 358.78 USD (194 542 pips)
最大连续赢利:
36 (141.58 USD)
最大连续盈利:
465.85 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.26%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.73
长期交易:
903 (51.93%)
短期交易:
836 (48.07%)
利润因子:
2.23
预期回报:
2.38 USD
平均利润:
5.38 USD
平均损失:
-9.71 USD
最大连续失误:
6 (-241.41 USD)
最大连续亏损:
-385.49 USD (5)
每月增长:
0.82%
年度预测:
8.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
385.49 USD (1.69%)
相对跌幅:
结余:
1.82% (385.49 USD)
净值:
8.97% (1 805.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|492
|EURJPY-VIP
|406
|AUDSGD-VIP
|191
|AUDCAD-VIP
|181
|AUDUSD-VIP
|115
|USDSGD-VIP
|113
|GBPNZD-VIP
|87
|AUDCHF-VIP
|77
|AUDJPY-VIP
|32
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|22
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|635
|AUDSGD-VIP
|211
|AUDCAD-VIP
|419
|AUDUSD-VIP
|485
|USDSGD-VIP
|293
|GBPNZD-VIP
|160
|AUDCHF-VIP
|359
|AUDJPY-VIP
|89
|CADCHF-VIP
|274
|EURCHF-VIP
|174
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|26K
|AUDSGD-VIP
|10K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|15K
|GBPNZD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|4.9K
|CADCHF-VIP
|5.4K
|EURCHF-VIP
|6.5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +356.20 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +141.58 USD
最大连续亏损: -241.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
