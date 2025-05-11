SignaleKategorien
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 741
Gewinntrades:
1 395 (80.12%)
Verlusttrades:
346 (19.87%)
Bester Trade:
356.20 USD
Schlechtester Trade:
-93.13 USD
Bruttoprofit:
7 497.45 USD (334 338 pips)
Bruttoverlust:
-3 358.78 USD (194 542 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (141.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
465.85 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.26%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.74
Long-Positionen:
905 (51.98%)
Short-Positionen:
836 (48.02%)
Profit-Faktor:
2.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-241.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-385.49 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.33%
Jahresprognose:
16.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
385.49 USD (1.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.82% (385.49 USD)
Kapital:
8.97% (1 805.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 492
EURJPY-VIP 407
AUDSGD-VIP 191
AUDCAD-VIP 182
AUDUSD-VIP 115
USDSGD-VIP 113
GBPNZD-VIP 87
AUDCHF-VIP 77
AUDJPY-VIP 32
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 636
AUDSGD-VIP 211
AUDCAD-VIP 421
AUDUSD-VIP 485
USDSGD-VIP 293
GBPNZD-VIP 160
AUDCHF-VIP 359
AUDJPY-VIP 89
CADCHF-VIP 274
EURCHF-VIP 174
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 26K
AUDSGD-VIP 10K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 15K
USDSGD-VIP 15K
GBPNZD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 11K
AUDJPY-VIP 4.9K
CADCHF-VIP 5.4K
EURCHF-VIP 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +356.20 USD
Schlechtester Trade: -93 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +141.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -241.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
