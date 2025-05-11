SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 139
Bénéfice trades:
916 (80.42%)
Perte trades:
223 (19.58%)
Meilleure transaction:
356.20 USD
Pire transaction:
-93.13 USD
Bénéfice brut:
4 589.20 USD (219 712 pips)
Perte brute:
-2 040.34 USD (132 060 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (59.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
465.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.26%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.61
Longs trades:
594 (52.15%)
Courts trades:
545 (47.85%)
Facteur de profit:
2.25
Rendement attendu:
2.24 USD
Bénéfice moyen:
5.01 USD
Perte moyenne:
-9.15 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-385.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-385.49 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.16%
Prévision annuelle:
26.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
385.49 USD (1.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.82% (385.49 USD)
Par fonds propres:
8.97% (1 805.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 290
EURJPY-VIP 281
AUDSGD-VIP 113
AUDCAD-VIP 106
GBPNZD-VIP 87
USDSGD-VIP 87
AUDUSD-VIP 73
AUDCHF-VIP 45
AUDJPY-VIP 32
EURCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 571
EURJPY-VIP 349
AUDSGD-VIP 137
AUDCAD-VIP 208
GBPNZD-VIP 160
USDSGD-VIP 371
AUDUSD-VIP 291
AUDCHF-VIP 182
AUDJPY-VIP 89
EURCHF-VIP 90
CADCHF-VIP 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 5.8K
EURJPY-VIP 13K
AUDSGD-VIP 8.2K
AUDCAD-VIP 7.1K
GBPNZD-VIP 14K
USDSGD-VIP 12K
AUDUSD-VIP 8.5K
AUDCHF-VIP 7.1K
AUDJPY-VIP 4.9K
EURCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +356.20 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +59.48 USD
Perte consécutive maximale: -385.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
