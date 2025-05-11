СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 738
Прибыльных трейдов:
1 392 (80.09%)
Убыточных трейдов:
346 (19.91%)
Лучший трейд:
356.20 USD
Худший трейд:
-93.13 USD
Общая прибыль:
7 492.29 USD (333 963 pips)
Общий убыток:
-3 358.78 USD (194 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (141.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
465.85 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.72
Длинных трейдов:
902 (51.90%)
Коротких трейдов:
836 (48.10%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
2.38 USD
Средняя прибыль:
5.38 USD
Средний убыток:
-9.71 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-241.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-385.49 USD (5)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
16.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
385.49 USD (1.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (385.49 USD)
По эквити:
8.97% (1 805.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 492
EURJPY-VIP 405
AUDSGD-VIP 191
AUDCAD-VIP 181
AUDUSD-VIP 115
USDSGD-VIP 113
GBPNZD-VIP 87
AUDCHF-VIP 77
AUDJPY-VIP 32
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 1K
EURJPY-VIP 633
AUDSGD-VIP 211
AUDCAD-VIP 419
AUDUSD-VIP 485
USDSGD-VIP 293
GBPNZD-VIP 160
AUDCHF-VIP 359
AUDJPY-VIP 89
CADCHF-VIP 274
EURCHF-VIP 174
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 19K
EURJPY-VIP 26K
AUDSGD-VIP 10K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 15K
USDSGD-VIP 15K
GBPNZD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 11K
AUDJPY-VIP 4.9K
CADCHF-VIP 5.4K
EURCHF-VIP 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +356.20 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +141.58 USD
Макс. убыток в серии: -241.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.