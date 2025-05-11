- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 738
Прибыльных трейдов:
1 392 (80.09%)
Убыточных трейдов:
346 (19.91%)
Лучший трейд:
356.20 USD
Худший трейд:
-93.13 USD
Общая прибыль:
7 492.29 USD (333 963 pips)
Общий убыток:
-3 358.78 USD (194 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (141.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
465.85 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.72
Длинных трейдов:
902 (51.90%)
Коротких трейдов:
836 (48.10%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
2.38 USD
Средняя прибыль:
5.38 USD
Средний убыток:
-9.71 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-241.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-385.49 USD (5)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
16.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
385.49 USD (1.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (385.49 USD)
По эквити:
8.97% (1 805.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|492
|EURJPY-VIP
|405
|AUDSGD-VIP
|191
|AUDCAD-VIP
|181
|AUDUSD-VIP
|115
|USDSGD-VIP
|113
|GBPNZD-VIP
|87
|AUDCHF-VIP
|77
|AUDJPY-VIP
|32
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|633
|AUDSGD-VIP
|211
|AUDCAD-VIP
|419
|AUDUSD-VIP
|485
|USDSGD-VIP
|293
|GBPNZD-VIP
|160
|AUDCHF-VIP
|359
|AUDJPY-VIP
|89
|CADCHF-VIP
|274
|EURCHF-VIP
|174
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|19K
|EURJPY-VIP
|26K
|AUDSGD-VIP
|10K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|15K
|USDSGD-VIP
|15K
|GBPNZD-VIP
|14K
|AUDCHF-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|4.9K
|CADCHF-VIP
|5.4K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +356.20 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +141.58 USD
Макс. убыток в серии: -241.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
33
100%
1 738
80%
100%
2.23
2.38
USD
USD
9%
1:500